[날씨] 비 그친 뒤 꽃샘추위…찬바람에 체감온도 '뚝'

비가 그치고 날이 쌀쌀해졌습니다.



내일(7일) 아침은 옷차림 따뜻하게 잘해 주셔야겠습니다.



서울의 아침 기온이 3도로 오늘보다 7도가량이 떨어지겠고요, 낮에도 여전히 평년 수준 기온에 못 미치겠습니다.



보시는 건 전국의 아침 기온을 색으로 나타낸 지도인데요.



이렇게 하얀색으로 칠해진 지역은 영하권으로 떨어지겠고, 한파주의보가 내려진 태백의 아침 기온은 영하 1도로 오늘보다 9도가량이 뚝 떨어지겠습니다.



찬 바람 때문에 체감 온도는 영하 6도에 그치겠고요, 서울도 체감 온도 1도에 그치겠습니다.



최근에 워낙 날이 평년보다 포근했던 터라 더 춥게 느껴질 수 있겠습니다.



다음으로 위성 영상 살펴보겠습니다.



오늘 우리나라에 우박을 동반한 요란한 비를 뿌린 비구름대, 해상으로 대부분 빠져나갔고요, 내일은 중국 산둥반도 부근에서 동쪽으로 이동하는 고기압 영향으로 맑겠습니다.



우려했던 황사 영향도 그리 크지는 않겠습니다.



내일 인천 지역에서만 일시적으로 먼지 농도가 높을 때가 있겠습니다.



아침 기온 보시면 서울이 3도, 대전이 2도로 다소 춥겠고요, 낮 기온 서울 14도, 대구도 14도에 그치면서 종일 서늘하겠습니다.



목요일과 금요일 사이에는 또 전국에 비 예보가 나와 있습니다.



최근에 비가 잦은 터라 기온 변화가 크겠습니다.



건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.



(남유진 기상캐스터)