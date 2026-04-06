"무인기 침투 유감" 첫 표명…북한은 '북반부' 삭제

<앵커>



이재명 대통령이 지난 1월 북한 공개로 불거진 민간 무인기 침투 사건에 대해 처음으로 유감을 표명했습니다. 국가정보원은 북한이 이미 노동당 규약에 '적대적 2국가' 기조를 담았다고 국회에 보고했습니다.



김아영 기자입니다.



<기자>



오늘(6일) 오전, 국무회의 겸 비상경제점검회의.



이재명 대통령은 이번 정부 들어 있을 수 없는 민간인 무인기 사건이 발생했고, 국가정보원 직원과 현역 군인이 연루된 사실이 수사 결과로 확인됐다며 이렇게 말했습니다.



[이재명 대통령 : 우리 정부의 의도는 아니지만 일부의 무책임하고 무모한 행동으로 불필요한 군사적 긴장이 유발된 데 대해서 북측에 유감의 뜻을 표합니다.]



우리나라 대통령이 직접 북한에 '유감'의 뜻을 밝힌 건 이례적입니다.



이 대통령은 이어 국제질서가 크게 흔들리는 시기일수록 한반도의 평화와 안정이 무엇보다 중요하다고 힘줘 말했는데, 이란 전쟁으로 국제사회의 불확실성이 커진 만큼, 남북 간 신뢰를 최대한 회복해 한반도에서 긴장이 고조되는 건 막아보겠단 뜻으로 풀이됩니다.



하지만 북한은 남북 간 '적대적 2국가'란 기조를 최상위 규범인 노동당 규약에 이미 반영한 사실이 뒤늦게 파악됐습니다.



국정원은 국회 보고에서 지난 2024년 6월 개정된 북한 노동당 규약을 입수해보니 그렇게 파악됐다고 밝혔습니다.



[이성권/국회 정보위원회 간사 : 개정 노동당 규약에서는 '공화국 북반부 사회주의 건설', 혹은 ' 통일 전선' 등의 문구가 삭제되었습니다.]



북한은 한반도를 북반부와 남반부로 나눠 자기들 영토는 북반부라고 표현해 왔는데, 그런 내용을 폐기한 걸로 분석됩니다.



[양무진/북한대학원대학교 석좌교수 : 이념 중심의 특수관계보다도 일반 국가(관계)로 지향해 나가는 측 면, 특히 남북이 결국 두 개의 국가라는 인식이 모두 들어있는 것 아니겠느냐(고 분석합니다.)]



이종석 국정원장은 국회에서 김정은의 딸 주애의 위상에 대해 신빙성 있는 첩보가 근거라며 '후계자'로 봐도 될 것 같다고 밝혔고, 김여정은 실질적 권력이 없단 점이 확인됐다고 말한 걸로 전해졌습니다.



(영상편집 : 오영택)