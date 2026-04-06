우크라, 러시아에 체스 재판 승소…"점령지서 대회 금지"

▲ 체스

우크라이나체스연맹이 국제 스포츠 재판소에 소송을 걸어 점령지에서 러시아를 몰아내는 데 성공했습니다.현지시간 6일 폴리티코 유럽판에 따르면, 스포츠중재재판소(CAS)는 지난달 말 러시아체스연맹이 우크라이나에서 대회 개최를 포함한 모든 활동을 중단해야 한다고 판결했습니다.중재재판소가 활동을 금지한 우크라이나 영토에는 도네츠크·루한스크·헤르손·자포리자 등 러시아가 2022년 이후 전쟁으로 일부 또는 전체를 점령한 지역뿐 아니라 2014년 무력을 동원해 합병한 크름반도도 포함됐습니다.중재재판소는 러시아가 판결을 지키지 않으면 즉시 국제체스연맹 회원 자격을 3년간 중지해야 한다고 결정했습니다.국제체스연맹은 "중재재판소의 권한을 존중하며 판결과 적용 가능한 연맹 규정에 따라 조치하겠다"고 입장을 밝혔습니다.우크라이나체스연맹은 2023년 점령지에서 대회 개최로 자국 영토 보전이 침해됐다고 주장하며 국제체스연맹에 러시아 측을 제소했습니다.하지만 벌금 4만5천유로, 우리 돈 7천800만원 처분에 그치자 항소했습니다.중재재판소는 국제체스연맹의 제재가 "명백하고도 지나치게 불균형하다"고 판정했습니다.알렉산데르 트카체프 러시아체스연맹 사무총장은 "우리는 러시아 법을 따른다"며 이번 판결이 러시아 법률에 어긋난다고 항변했습니다.우크라이나 대통령 전략담당 고문이자 체스연맹 회장인 올렉산드르 카미신은 "비슷한 사건에서 다른 스포츠 단체들이 따를 수 있는 명확한 법적 입장이 마련됐다"며 "스포츠를 통한 점령 정당화는 용납될 수 없다는 신호를 보낸 것"이라고 강조했습니다.(사진=게티이미지코리아)