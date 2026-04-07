이솜, 태블릿까지 챙긴 디테일…'신이랑 법률사무소' 비하인드 공개

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'신이랑 법률사무소' 배우 이솜의 촬영 비하인드가 공개됐다.6일 매니지먼트mmm은 SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'에서 엘리트 변호사 한나현 역으로 활약 중인 이솜의 7, 8회 촬영 비하인드를 공개했다.공개된 사진 속 이솜은 어디서든 모니터에 집중하며 배우로서 프로페셔널함을 뽐내고 있다. 촬영 후 꼼꼼하게 자신의 연기를 확인하고 아쉬운 점을 채워나가는 모습은 작품과 캐릭터를 향한 그녀의 열정을 엿볼 수 있다.또 다른 사진에서는 한나현 변호사의 필수품, 태블릿 PC를 체크하며 사건의 행적을 쫓는 카리스마를 확인할 수 있다. 실제로 종이 대신 전자기기를 활용하는 변호사가 많아진 현실을 그대로 반영한 이솜의 섬세한 캐릭터 분석이 돋보이는 부분이다.이솜은 인물의 내면뿐만 아니라 외적인 요소에도 많은 신경을 기울이며 한나현을 완성하고 있다. 한나현의 스타일링에서도 섬세한 노력을 확인할 수 있다. 지금까지는 한나현이 검은색 정장을 주로 입었다면, 캐릭터의 감정선에 따라 색감과 분위기를 달리하며 시각적인 변화도 담아낼 예정이다.이렇듯 역할에 진심으로 임하고 있는 이솜은 한나현 캐릭터와 하나 된 연기로 호평을 얻고 있다. 앞으로도 계속될 이솜의 열연은 매주 금, 토 밤 9시 50분 방송되는 '신이랑 법률사무소'에서 확인할 수 있다.[사진 제공:매니지먼트mmm ]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)