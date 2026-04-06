NBA 골든스테이트 커리, 2개월 만의 부상 복귀전서 29점

▲ 미국프로농구(NBA) 골든스테이트 워리어스의 스테픈 커리

미국프로농구(NBA) 골든스테이트 워리어스의 슈퍼스타 스테픈 커리가 2개월여 만의 부상 복귀전에서 녹슬지 않은 득점 감각을 뽐냈습니다.커리는 오늘(6일) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 체이스 센터에서 열린 휴스턴 로키츠와의 2025-2026 NBA 정규리그 홈 경기에 출전해 약 26분을 뛰며 29점을 넣었습니다.1월 31일 디트로이트 피스턴스와의 경기 이후 오른쪽 무릎 부상으로 이탈했던 커리는 27경기 연속 결장한 끝에 이날 복귀전을 치렀습니다.2022년 4월 덴버 너기츠와의 플레이오프 1라운드 4차전 이후 4년 만에 벤치에서 경기를 시작해 1쿼터 중반 투입된 그는 1쿼터 34초를 남기고 외곽포로 첫 득점을 기록했습니다.이를 비롯해 야투 21개 중 11개를 넣었고, 3점 슛은 10개를 던져 5개 성공했습니다.커리는 함께 골든스테이트에서 뛰는 동생 세스 커리와 이날 처음 한 팀 소속으로 같이 NBA 경기에 나서는 남다른 경험도 했습니다.지난해 12월부터 골든스테이트와 잔여 시즌 계약을 맺은 세스 커리는 앞서 6경기에 출전했는데, 모두 형인 스테픈 커리가 빠져 있을 때라 처음으로 형제가 동시에 코트를 누볐습니다.세스 커리는 2쿼터 중반을 시작으로 13분여를 소화하며 6점을 올렸습니다.커리 형제가 처음으로 동시 가동됐으나 골든스테이트는 휴스턴에 116-117, 한 점 차로 져 4연패 늪에 허덕였습니다.36승 42패의 골든스테이트는 서부 콘퍼런스 10위에 자리했습니다.4쿼터 종료 11초 전 케빈 듀랜트의 패스에 이은 알페렌 셍귄의 레이업이 들어가며 휴스턴이 한 점 차 리드를 잡은 뒤 종료 직전 커리가 3점포로 재역전을 노렸으나 불발됐습니다.듀랜트(31점 8리바운드 8어시스트)와 셍귄(24점 7어시스트 6리바운드)을 앞세워 6연승을 질주한 휴스턴은 서부 콘퍼런스 5위(49승 29패)를 달렸습니다.(사진=AP, 연합뉴스)