박지수, 여자농구 통산 5번째 MVP…이상범 감독, '2위팀 최초' 지도상

▲ 6일 서울 용산구 드래곤시티호텔에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 정규리그 시상식에서 MVP로 뽑힌 KB스타즈 박지수가 상패를 들고 기념사진을 찍고 있다.

이번 시즌 여자 프로농구 청주 KB의 정규리그 우승에 앞장선 박지수가 통산 5번째 MVP 수상의 영광을 안았습니다.박지수는 오늘(6일) 서울 용산구 서울드래곤시티 호텔에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 정규리그 시상식에서 기자단 투표 총 119표 중 53표를 얻어 팀 동료 허예은(31표), 강이슬(24표)을 제치고 최우수선수(MVP)로 선정됐습니다.이로써 박지수는 2년 만이자 통산 5번째 (2018-2019·2020-2021·2021-2022·2023-2024·2025-2026시즌) MVP의 영예를 안아 여자 프로농구 역대 최다 MVP 공동 2위에 올랐습니다.정선민 현 부천 하나은행 코치가 7차례 수상해 역대 최다 1위에 올라 있고, 박지수가 이번 수상으로 5번째 트로피를 거머쥐어 부산 BNK의 박혜진과 어깨를 나란히 했습니다.튀르키예 갈라타사라이에서 한 시즌을 보내고 국내 무대로 돌아온 박지수는 이번 시즌 평균 16.5점, 10.1리바운드, 2.6어시스트를 기록하며 KB의 정규리그 우승을 이끌었습니다.시즌 평균 블록슛 1.71개로 이 부문 1위에도 올랐고, 베스트5 센터로도 뽑혀 3개의 트로피를 챙겼습니다.MVP 상금은 500만 원, 베스트5와 블록상은 각 100만 원입니다.박지수는 "팀에서 3명이 후보에 오른 것 자체가 기분 좋다. 각 포지션에서 자기 역할을 잘해 준 선수들이 있어서 여기까지 온 것 같다"면서 "이 자리 오르기까지 이번 시즌 힘들었지만, 더 단단해진 것 같다"고 소감을 밝혔습니다."2년 전 정규리그에서 우승하고도 마지막에 정상을 밟지 못했는데, 이번에는 꼭 정상을 밟고 싶다. 더 열심히 하고 잘하겠다"며 플레이오프에서도 선전을 다짐했습니다.KB는 박지수(센터)와 더불어 허예은(가드)과 강이슬(포워드)이 나란히 베스트5에 들며 경사를 누렸고, 그 외에 김단비(우리은행·포워드)와 안혜지(BNK·가드)가 베스트5로 뽑혔습니다.우리은행의 '에이스' 김단비는 베스트5 포워드 외에 득점상과 리바운드상, 최고 공헌도를 기록한 선수에게 주는 윤덕주상까지 휩쓸어 4관왕에 올랐습니다.지도상은 처음으로 여자 프로농구 팀을 맡아 지난 시즌 최하위였던 하나은행을 2위로 올려놓은 이상범 감독이 받았습니다.여자 프로농구 단일리그 시행 이후 우승하지 않은 팀의 사령탑이 지도상을 받은 것은 처음입니다.특히 남자 프로농구 원주 DB에서 두 차례(2017-2018·2019-2020시즌) 감독상을 받았던 이 감독은 처음으로 남녀 리그 감독상을 모두 받은 지도자가 됐습니다.신인선수상은 이번 시즌 20경기에 출전해 신인으로 유일하게 입후보 자격을 채운 BNK의 김도연이 받았습니다.(사진=연합뉴스)