벚꽃 핀 뒤 찾아온 꽃샘추위…화요일 아침 최저 영하로 뚝

▲ 6일 오후 2시 10분쯤 광주 서구 상무중앙로에 우박을 동반한 소나기가 내리고 있다.

뒤늦은 꽃샘추위가 찾아옵니다.오늘(6일) 오후부터 북서쪽에서 찬 공기가 들어오면서 7일 아침 내륙을 중심으로 기온이 영하로 내려가는 곳이 있을 정도로 쌀쌀하겠습니다.전국적으로 7일 아침 최저기온은 -1∼7도로 오늘 아침에 견줘 5∼10도 낮겠습니다.기온 급하강이 예상되며 강원 태백시와 남부 산지에는 한파주의보도 내려졌습니다.10월부터 4월까지 중 '아침 최저기온이 전날보다 10도 이상 하강해 3도 이하이고, 평년기온보다 3도 낮을 것으로 예상될 때'도 한파주의보가 발령됩니다.7일 낮 최고기온도 12∼15도에 그치겠습니다.주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울·대전 3도와 13도, 인천 4도와 12도, 광주 4도와 14도, 대구 3도와 14도, 울산 5도와 14도, 부산 7도와 15도입니다.강원 태백과 철원, 인제, 양구, 대관령 등의 아침 기온이 -1도까지 내려갈 전망입니다.해안과 제주에 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎, 오전까지 강원산지와 경북북동산지에는 순간풍속 시속 70㎞(20㎧) 안팎의 강풍이 부는 등 7일 전국적으로 바람도 세게 불면서 더 쌀쌀하게 느껴지겠습니다.이른 봄이 아닌 봄이 한창일 때 뒤늦게 찾아온 꽃샘추위는 8일 오전까지 이어질 것으로 예상됩니다.기온은 8일 아침까지 평년기온을 밑돌다가 이후 평년 수준을 되찾겠습니다.7일 새벽부터 아침까지 전라내륙과 경남서부내륙 등에 가시거리를 1㎞ 미만으로 떨어뜨리는 안개가 끼겠습니다.강과 호수, 골짜기 주변은 안개가 더 짙겠으니 차로 주변을 지날 때 속도를 줄이는 등 조심해야 합니다.(사진=연합뉴스)