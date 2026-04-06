5월 국내선 유류할증료 3만 4천100원 '역대 최대'…한달 새 4.4배↑

▲ 지난 1일 인천국제공항 저비용항공사의 카운터가 평소보다 한가하다

중동 전쟁으로 국제유가가 가파르게 오르면서 오는 5월 발권하는 국내선 유류할증료가 전달에 비교해 4배 넘게 급등했습니다.대한항공과 아시아나항공은 5월 국내선 유류할증료를 편도 기준 3만 4천100원으로 책정한다고 오늘(6일) 밝혔습니다.이달 적용 중인 7천700원과 비교해 4.4배 오른 것입니다.전쟁으로 인한 고유가·고환율 영향이 온전히 반영된 지난 3월 1∼31일 싱가포르 항공유 평균값(MOPS)을 기준으로 산정한 것으로, 2016년 현재 유류할증료 체계가 도입된 이후 최대 기록입니다.이에 따라 오는 5월 발권하는 국내선 항공권은 유류할증료만으로 이달 발권하는 것보다 약 2만 6천 원 더 높은 가격이 적용되게 됐습니다.유류할증료는 항공사가 유가 상승에 따른 손실을 보전하기 위해 운임에 추가로 부과하는 금액입니다.국토교통부 거리비례제에 따라 각 사에서 자체 조정을 거쳐 월별로 책정합니다.이 금액은 탑승일과 관계 없이 발권일 기준으로 적용됩니다.항공사는 구매 후 탑승 시점에 유류할증료가 인상돼도 차액을 징수하지 않으며, 인하돼도 환급하지 않습니다.제주항공과 진에어 등 저비용항공사(LCC)들도 조만간 5월 국내선 유류할증료를 발표할 예정으로, 대한항공·아시아나항공과 비슷한 액수를 책정할 것으로 전망됩니다.앞서 올해 2월 16일∼3월 15일 기준으로 산정된 4월 국제선 유류할증료는 3월보다 최대 3배 이상 높아졌습니다.대한항공의 경우 지난 3월에는 거리에 따라 편도 기준 최소 1만 3천500원에서 최대 9만 9천 원을 부과했으나, 이달에는 최소 4만2천 원에서 최대 30만 3천원 사이를 받고 있습니다.업계에서는 전쟁이 장기화하면서 오는 16일 이후 발표되는 5월 국제선 유류할증료는 더욱 급등해 역대 최대치를 기록할 것이라는 전망이 지배적입니다.S&P 글로벌에 따르면 아시아 지역 항공유 가격은 지난달 27일 이후 지난 2일(554.41센트)까지 일주일째 갤런당 500센트를 웃돌고 있습니다.전쟁 직전인 지난 2월 한 달 내내 200센트대 초반에 머물렀던 것과 비교해 2.5배 뛰어올랐습니다.(사진=연합뉴스)