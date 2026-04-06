[자막뉴스] "선거 망했네" '난파선 탈출' 속속…아군도 총질하더니 '손절' 일파만파

이란 전쟁이 길어지면서 11월 중간선거를 앞두고 여론 악화에 직면한 미국 공화당이 내부적으로 크게 술렁이고 있습니다.



당의 핵심 인사들이 줄줄이 정계를 떠나는 '난파선 탈출' 현상도 확산하고 있습니다.



미 정치 전문매체 폴리티코에 따르면 공화당 내 의원들의 대규모 이탈이 두드러지게 나타나고 있습니다.



연방 의회에서는 하원 공화당 의원 36명과 상원 공화당 의원 7명이 이미 재선 불출마를 선언했습니다.



하원 21명, 상원 4명이 불출마를 선언한 민주당보다 훨씬 높은 수치입니다.



주 의회에서도 지난 14개월 동안 노스캐롤라이나, 위스콘신, 조지아, 아이오와 등 전국 주요 주에서 12명 이상의 공화당 지도자들이 사임하거나 은퇴를 발표했습니다.



이런 현상이 단순한 세대교체가 아니라 가라앉는 배에서 뛰어내리는 것과 같다고 매체는 보도했습니다.



딕 웨덤스 전 콜로라도주 공화당 의장은 폴리티코 인터뷰에서 "트럼프의 돌발적인 행동들이 공화당을 늘 수세에 몰리게 한다"며 "의원들이 더는 견디지 못하고 떠나는 것"이라고 분석했습니다.



특히 트럼프 대통령의 이란 전쟁이 불러온 정치적 역풍이 거세다고 매체는 덧붙였는데, 미국과 이스라엘이 이란을 공격한 지 한 달이 넘었지만, 명확한 출구 전략이 보이지 않고 있다는 겁니다.



그 사이 미군이 최소 13명 목숨을 잃었고, 호르무즈 해협 폐쇄로 미국 내 휘발유 가격은 2022년 이후 최고치인 갤런당 4달러를 돌파해 미국 서민들이 큰 타격을 입었습니다.



최근엔 미국 성인 10명 중 6명이 이란에 대한 군사 행동이 "지나쳤다"고 평가했고, 지상군 파병에 대해서는 공화당 지지자의 절반조차 반대한다는 AP와 로이터의 여론조사 결과도 나왔습니다.



이 때문에 공화당 지도부의 선거 전망도 극도로 어두워졌습니다.



AP통신은 "공화당 내부적으로 하원을 사실상 잃었다고 인정하고 있다"며 "민주당이 상원마저 탈환할 가능성이 커졌다는 비관론도 팽배하다"고 전했습니다.



당 내부의 균열도 두드러져 마조리 테일러 그린 전 하원의원 등 트럼프의 핵심 우군이었던 강경파 인사들도 "트럼프 연설에서 들은 것은 전쟁 뿐이었고, 생활비를 낮출 대책은 없었다"며 비판의 목소리를 내고 있습니다.



(취재: 김민정, 영상편집: 이현지, 제작: 디지털뉴스부)