[자막뉴스] 아내 때리다 장모로 '타깃' 변경…"아파" 호소에도 12시간 때렸다

대구 '캐리어 시신 사건' 피의자인 20대 사위가 장모를 12시간 동안이나 폭행한 사실이 드러났습니다.



사위는 때리다 지치면 중간에 쉬거나 담배를 피고 돌아와 다시 폭행해 숨지게 한 것으로 조사됐습니다.



경찰에 따르면 사위 A씨는 지난 3월 17일 대구 중구 주거지에서 장모 50대 B씨를 약 12시간 동안 폭행했습니다.



A 씨는 늦은 밤부터 다음 날 아침까지 폭행을 이어가면서, 중간 중간 쉬거나 피해자의 친딸인 C 씨와 담배를 피우고 와 다시 폭행하는 행위를 반복한 것으로 조사됐습니다.



B 씨는 "아프다"고 여러 차례 호소했지만 A씨는 아랑곳하지 않고 계속 장모를 때린 것으로 파악됐습니다.



A 씨는 B 씨가 숨진 뒤 18일 오전 10시쯤 시신을 10㎏짜리 큰 사과 상자 정도가 되는 캐리어 가방에 넣어 인근 신천변에 유기했습니다.



피해자의 딸인 C 씨는 범행 당시 현장에 있었지만, 폭행을 말리거나 신고하지 않은 것으로 조사됐습니다.



B 씨는 서구에 거주하다가 지난 2월 C 씨 부부가 중구로 이사하면서 부부와 함께 생활해 온 것으로 알려졌는데, A 씨는 자신의 아내인 C 씨를 폭행해 오다 B 씨와 함께 생활하게 되면서 폭행 대상을 B 씨를 바꾼 걸로 전해졌습니다.



발견된 캐리어 안의 B 씨 얼굴에서는 멍 자국이 확인됐습니다.



부검 결과 B 씨는 갈비뼈와 골반, 뒤통수 등 다수 부위의 골절로 숨진 것으로 파악됐습니다.



C 씨는 경찰 조사에서 "결혼 전에는 폭행이 없었지만, 결혼 이후 폭행이 시작됐다"고 진술했습니다.



A 씨는 범행 동기에 대해 "시끄럽게 하고 물건을 정리하지 않아 화가 났다"는 취지로 말했습니다.



A 씨는 배달 아르바이트 등을 하다 일을 그만둔 뒤 정부 지원금으로 생활해 온 것으로 조사됐습니다.



또 A 씨는 경찰에 자신이 "아내와 장모에게 잘해줬고, 아내가 필요한 물건은 사줬다"며 여전히 사랑한다는 취지의 진술도 한 것으로 전해졌습니다.



A 씨와 C 씨는 모두 자신들이 "장애가 있다"고 주장하고 있지만, 이들과 소통한 사람들 모두 이들이 의사소통에는 문제가 없는 상태였다고 진술한 것으로 알려졌습니다.



(취재: 김민정, 영상편집: 최강산, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)