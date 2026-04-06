'그냥드림' 복지 서비스 연결 창구로…복지 연계 1천 명 넘겨

▲ 이재명 대통령 부부, 먹거리 그냥드림 사업장 방문

당장 생계에 어려움을 겪는 이들에게 조건 없이 먹거리 등을 지원하는 '그냥드림'이 복지서비스 연결 창구 역할을 하고 있습니다.그냥드림 코너에 방문했다가 기초생활수급자 신청을 하는 등 실질적인 복지서비스를 받을 수 있게 된 사례가 1천 명을 넘겼습니다.보건복지부에 따르면 지난해 12월 시작된 그냥드림 사업 이용자는 지난 1일 기준 7만 8천251명으로 집계됐습니다.그냥드림은 당장 끼니를 해결하기 어려울 정도로 어려운 이들에게 조건 없이 먹거리를 지급하는 사업입니다.따로 신청하지 않더라도 소득 기준 없이 1인당 약 2만 원 상당의 먹거리와 생필품을 지원하고, 추가 지원이 필요한 경우 읍면동 복지 서비스로 연계해줍니다.현재 68개 시·군·구에서 129개 그냥드림 코너를 운영 중입니다.그냥드림 코너 재방문자를 대상으로 하는 기본 상담 사례는 1만 6천270명, 기본상담자 중에서 읍면동 맞춤형 복지팀으로 상담 연계가 의뢰된 사례는 7천686명이었습니다.그냥드림 2차 이용부터는 현장 담당자와 기본 상담을 완료해야만 먹거리와 생필품 등을 받을 수 있습니다.방문자가 긴급한 복지서비스 등이 필요하지 않은지 현장에서 확인하는 차원입니다.상담 연계가 의뢰된 후 추가 지원 필요성이 인정돼 기초생활보장, 차상위 대상 복지, 긴급복지 등 실제 복지서비스로 연계된 경우는 1천255명이었습니다.복지부는 그냥드림 사업을 더욱 확대해 저소득층 생활 안정을 지원할 방침입니다.(사진=연합뉴스)