[에디터픽] "답도 없고, 그 어떤 방법도 없어"..기어코 의료계까지 헤집어 놓았다

[기자]



서울의 한 정형외과는 어제 의료기기 공급 업체로부터 공문을 받았습니다.



주사기와 수액 세트 등의 가격 인상이 불가피하고 나아가 공급이 중단될 수 있다는 내용입니다.



[이태연/정형외과 병원장 : '공급이 원활하지 않을 수 있다', 이런 것들이 굉장히 문제가 되는 것이고….]



중동 전쟁으로 주사기 몸통의 원재료가 되는 나프타의 공급이 부족해지면서 병원에까지 불똥이 튄 겁니다.



병원에서 가장 많이 쓰는 3밀리리터 용량의 주사기는 벌써 품절 상태입니다.



수술에 필수적인 생리식염수도 부족하긴 마찬가집니다.



지금은 미리 사둔 재고로 버티지만 병원에 따라선 1~2주 뒤에 환자 진료 중단이 현실화할 수 있단 우려가 나옵니다.



[이태연/정형외과 병원장 : 실제 수술할 때 쓰는 3L짜리인데, 이런 생리식염수가 없게 되면 저희가 수술을 할 수가 없는 것이고. 환자 수술이나 진료에 차질이 생길 수밖에 없는 거죠. ]



다른 소모품들도 품절이 예상되면서 일부 유통업체와 병원에서는 의료기기 사재기가 벌어지고 있습니다.



[의료기기 유통업체 직원 : 업체들이나 이런 데는 물건들을 다 이제 좀 쟁여 놓으려고(해서), 저희도 재고가 그냥 다 부족한 상황이에요. ]



약국도 직격타를 맞았습니다.



제조약을 포장하는 약 봉투 역시 주문이 막힌 겁니다.



[김대성/약국 대표 : (아예 지금 주문이 안 돼요?) 지금 품절이에요. 못 구해요. (재고 소진 시) 다른 포장지로 직접 조제한다든지 이렇게 할 수밖에 없는 상황인데…. ]



일부 약국에서는 아이들이 주로 쓰는 물약 통도 부족한 것으로 전해집니다.



[김대성/약국 대표 : 이런게 부족하면 이제 뭐 아예 애들한테 시럽을 어떻게 줄 방 법이 없어요. 이건 아예 방법이 없는 거예요. ]



서울시의사회는 어제 성명을 내고, "의료 소모품의 품절 사태에 따른 의료 현장의 혼란이 이미 심각한 수준"이라며, 정부 당국의 즉각적인 대응을 촉구했습니다.



(취재 : 한성희 기자, 영상취재 : 강동철, 영상편집 : 신세은)