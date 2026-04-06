뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[에디터픽] "답도 없고, 그 어떤 방법도 없어"..기어코 의료계까지 헤집어 놓았다

SBS 뉴스
작성 2026.04.06 16:09 조회수
PIP 닫기
[기자]

서울의 한 정형외과는 어제 의료기기 공급 업체로부터 공문을 받았습니다.

주사기와 수액 세트 등의 가격 인상이 불가피하고 나아가 공급이 중단될 수 있다는 내용입니다.

[이태연/정형외과 병원장 : '공급이 원활하지 않을 수 있다', 이런 것들이 굉장히 문제가 되는 것이고….]

중동 전쟁으로 주사기 몸통의 원재료가 되는 나프타의 공급이 부족해지면서 병원에까지 불똥이 튄 겁니다.

병원에서 가장 많이 쓰는 3밀리리터 용량의 주사기는 벌써 품절 상태입니다.

수술에 필수적인 생리식염수도 부족하긴 마찬가집니다.

지금은 미리 사둔 재고로 버티지만 병원에 따라선 1~2주 뒤에 환자 진료 중단이 현실화할 수 있단 우려가 나옵니다.

[이태연/정형외과 병원장 : 실제 수술할 때 쓰는 3L짜리인데, 이런 생리식염수가 없게 되면 저희가 수술을 할 수가 없는 것이고. 환자 수술이나 진료에 차질이 생길 수밖에 없는 거죠. ]

다른 소모품들도 품절이 예상되면서 일부 유통업체와 병원에서는 의료기기 사재기가 벌어지고 있습니다.

[의료기기 유통업체 직원 : 업체들이나 이런 데는 물건들을 다 이제 좀 쟁여 놓으려고(해서), 저희도 재고가 그냥 다 부족한 상황이에요. ]

약국도 직격타를 맞았습니다.

제조약을 포장하는 약 봉투 역시 주문이 막힌 겁니다.

[김대성/약국 대표 : (아예 지금 주문이 안 돼요?) 지금 품절이에요. 못 구해요. (재고 소진 시) 다른 포장지로 직접 조제한다든지 이렇게 할 수밖에 없는 상황인데…. ]

일부 약국에서는 아이들이 주로 쓰는 물약 통도 부족한 것으로 전해집니다.

[김대성/약국 대표 : 이런게 부족하면 이제 뭐 아예 애들한테 시럽을 어떻게 줄 방 법이 없어요. 이건 아예 방법이 없는 거예요. ]

서울시의사회는 어제 성명을 내고, "의료 소모품의 품절 사태에 따른 의료 현장의 혼란이 이미 심각한 수준"이라며, 정부 당국의 즉각적인 대응을 촉구했습니다.

(취재 : 한성희 기자, 영상취재 : 강동철, 영상편집 : 신세은)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지