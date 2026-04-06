[자막뉴스] LoL 'GOAT' 페이커 기념우표 나온다…e스포츠 최초 청룡장 이어 '영광'

리그 오브 레전드(LoL) 프로게이머로서 살아있는 전설로 불리는 T1 '페이커' 이상혁 선수의 기념우표가 발행됩니다.



e스포츠 최초로 체육 훈장 최고 등급인 청룡장 수상에 이어 기념 우표 발행도 e스포츠 선수로는 처음입니다.



과학기술정보통신부 우정사업본부는 오늘(6일) 오는 10월 페이커 기념우표를 발행한다고 공고했습니다.



기념우표는 역사적으로 중요한 인물이나 사건, 뜻깊은 일을 기념하거나 국가적인 사업의 홍보와 국민 정서의 함양 등을 위해 발행합니다.



올해는 '제주도 오름', '프린세스 캐치! 티니핑', 'KBO 리그', '백범 김구 탄생 150주년' 등 총 16종의 기념우표가 발행 예정이었는데, 페이커는 이번 공고를 통해 해당 명단에 추가로 들어가게 됐습니다.



2013년 프로게이머로 데뷔한 페이커는 13년째 T1 소속으로 왕성한 활동을 펼치며 지난해 말 LoL 월드 챔피언십 통산 6회 우승, 3연속 우승 기록을 달성했습니다.



페이커는 올해 초 e스포츠 발전에 기여한 공로를 인정받아 청와대 영빈관에서 열린 2026년 신년인사회에서 이재명 대통령으로부터 체육훈장 청룡장을 받았습니다.



체육훈장은 국위 선양과 국민 체육 향상에 기여한 공로가 뚜렷한 인물에게 수여되는데, 청룡장은 그중 가장 높은 등급으로 마라토너 손기정, 피겨선수 김연아, 축구선수 손흥민 등이 받았습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 장유진, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)