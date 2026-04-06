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재생에너지 100GW·신차 40% 전기·수소차로…조기 달성 추진

박세용 기자
작성 2026.04.06 14:15 조회수
재생에너지 100GW·신차 40% 전기·수소차로…조기 달성 추진
▲ 현대모비스 영남물류센터에 설치된 태양광 발전 설비

정부가 오는 2030년까지 재생에너지 설비 용량을 100GW 이상으로 확대하고, 전기차와 수소차가 신차의 40% 이상을 차지하도록 하겠다는 목표를 조기에 달성하기로 했습니다.

기후에너지환경부는 오늘(6일) 국무회의에서 중동 전쟁 등 대외적 에너지 위기에 대응하기 위한 '국민 주권 정부 에너지 대전환 추진 계획'을 보고했습니다.

이번 계획은 작년 수립된 '2035 국가 온실가스 감축 목표'의 이행 의지를 재확인하는 차원에서 마련됐습니다.

우선 기후부는 현재 11.4% 수준인 재생에너지 발전 비중을 20% 이상으로 높이기 위해 설비 용량을 100GW 이상으로 늘릴 방침입니다.

재생에너지의 단점인 간헐성을 보완하기 위해 에너지저장장치와 양수발전댐 등 유연성 자원을 확충하고, 핵심 기술 개발과 실증을 지원하며 '한전기술지주' 설립과 '지역 에너지 특별시' 조성도 추진합니다.

전력 시장 체계도 개편됩니다.

지역별 전기요금 차등제를 도입하고, 기존 재생에너지 RPS 제도를 장기 고정가격 계약시장 제도로 전환해 발전 비용 하락을 유도할 계획입니다.

특히 주민이 재생에너지 사업과 고압 송전망 건설에 투자해 이익을 나누는 '햇빛·바람·계통 소득' 사업을 추진해 국민 1천만 명의 참여를 끌어낼 방침입니다.

탈석탄과 산업 구조 개편도 가속화합니다.

석탄화력발전기 60기 전체를 2040년까지 단계적으로 폐지하는 로드맵을 마련하고, 철강 분야에서는 석탄 대신 수소를 활용하는 30만 톤 규모의 수소환원제철 설비를 2028년 완공해 2038년 상용화하기로 했습니다.

수송 분야에서는 경찰차와 LPG 택시, 렌터카 등을 조기에 전기차로 전환해 신차 중 전기·수소차 비율 40% 달성 시점을 앞당길 계획입니다.

(사진=현대모비스 제공, 연합뉴스)
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