[여담야담] 장동혁 면전서 "비상체제 전환" 요구…장 "당내 이야기 시간 아까워"

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이용우 더불어민주당 의원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 양만희 SBS 논설위원
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● 면전에서 "결단" 요구
이용우/더불어민주당 의원
"윤상현, 장동혁 면전에서 대표 체제 바꾸라 요구한 것"
김근식/전 국민의힘 비전전략실장
"오죽했으면 공개회의에서 '결단' 요구하겠나…장동혁, 갈수록 '마이웨이' 강해져"
양만희/SBS 논설위원
"윤상현 장동혁 공개 충돌…당내 균열 현격히 드러난 장면"
● '유튜브 정치' 시동
김근식/전 국민의힘 비전전략실장
"선거 앞두고 제1야당 대표가 유튜브 매진…이례적"
"장동혁, 유튜브서 길 가는데 아무도 아는 척 안 해"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
(SBS 디지털뉴스부)
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