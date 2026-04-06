뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[여담야담] 장동혁 면전서 "비상체제 전환" 요구…장 "당내 이야기 시간 아까워"

SBS 뉴스
작성 2026.04.06 16:01 수정 2026.04.06 16:13 조회수
PIP 닫기
[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이용우 더불어민주당 의원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 양만희 SBS 논설위원
--------------------------------------------

● 면전에서 "결단" 요구

이용우/더불어민주당 의원
"윤상현, 장동혁 면전에서 대표 체제 바꾸라 요구한 것"

김근식/전 국민의힘 비전전략실장
"오죽했으면 공개회의에서 '결단' 요구하겠나…장동혁, 갈수록 '마이웨이' 강해져"

양만희/SBS 논설위원
"윤상현 장동혁 공개 충돌…당내 균열 현격히 드러난 장면"

● '유튜브 정치' 시동

김근식/전 국민의힘 비전전략실장
"선거 앞두고 제1야당 대표가 유튜브 매진…이례적"
"장동혁, 유튜브서 길 가는데 아무도 아는 척 안 해"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지