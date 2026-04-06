[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 이란 정세와 관련한 소식입니다. 트럼프 대통령 이란과의 협상 시한을 한국 시간으로 8일 오전으로 하루 더 연장했습니다. 호르무즈 해협 봉쇄를 풀지 않는다면 발전소와 다리를 비롯해 이란의 민간 기반 시설을 폭격하겠다고 거듭 위협했습니다.



2. 이런 상황에서 민주당과 정부는 원유 대체 수입선을 확보하기 위해서 사우디아라비아와 오만 알제리에 특사를 파견하기로 했습니다. 민주당 중동 전쟁 경제 대응특위는 오늘(6일) 당정 협의를 해서 홍해 지역의 국적선 5척을 투입하는 방안을 추진하는 등 원유 물량 확보에 적극적으로 나서기로 했습니다.



3. 이재명 대통령이 오늘 오전 열린 국무회의에서 무인기 대북 침투 사건과 관련해 북측에 직접 사과의 뜻을 밝혔습니다. 이재명 대통령은 비록 우리 정부의 의도는 아니지만 일부의 무책임하고 무분별한 무모한 행동으로 불필요한 군사적 긴장을 유발한 데 대해서 유감을 나타낸다고 이야기했습니다. 이재명 대통령 다주택자 양도세 중과 유예와 관련해서는 다음 달 9일까지 토지 거래 허가를 신청한 경우에는 허용하는 방안을 검토하라는 방안을 지시했습니다.



4. 어제 저녁 서울 송파구 KSPO돔에서 열린 슈퍼주니어 데뷔 20주년 기념 월드 투어 공연에서 객석의 안전 펜스가 무너지면서 관객 3명이 바닥으로 떨어져 다쳤습니다. 사고는 앙코르 무대 도중에 한 멤버가 객석으로 가까이 다가가자, 관객들이 손을 내밀며 안전 펜스 쪽으로 몰리면서 발생했는데요. 소속사 측은 부상자들이 염좌와 타박상으로 2주 동안의 안정과 치료가 필요하다는 의료진의 소견을 받았다며 피해자와 가족에게 사과한다고 밝혔습니다.