유치원·학교, 운영위 안 거쳐도 임시공휴일 휴업일 지정

▲ 임시공휴일로 지정됐던 작년 설연휴 직전 날 1월 27일

앞으로는 갑작스럽게 임시공휴일이 지정됐을 경우 유치원과 학교에서 휴업일 조정을 위해 운영위원회 심의를 거치지 않아도 됩니다.교육부는 이러한 내용의 유아교육법 및 초·중등교육법 시행령 개정안이 오늘(6일) 국무회의에서 심의·의결됐다고 밝혔습니다.기존에는 임시공휴일이 지정되면 유치원이나 초·중등·특수학교는 그날을 휴업일로 정하기 위해 운영위를 갑자기 열어야 했습니다.그러나 시행령 개정으로 이제는 별도 운영위 개최 없이 임시공휴일을 휴업일로 정할 수 있게 됐습니다.또한 학교는 학생·학부모·교원의 의견 수렴과 운영위 심의를 거쳐 임시공휴일에 학교행사뿐 아니라 시험 실시 등을 위한 수업도 할 수 있습니다.이전에는 관공서 공휴일에 체육대회나 수학여행 등 학교 행사만 운영위를 거쳐 개최할 수 있었고, 수업 실시는 불가능했습니다.교육부는 이번 시행령 개정이 대한민국 교육감협의회의 대정부 제안과 교육 현장의 요구를 적극 반영해 이뤄졌다고 설명했습니다.