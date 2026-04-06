AMRO, 한국 올해 성장률 1.9% 유지…물가상승률 0.4%p올라 '2.3%'

▲ 3일 경기도 평택항에 수출용 자동차가 세워져 있는 모습.

아세안+3 거시경제조사기구(AMRO)가 한국의 올해와 내년 성장률을 각각 1.9%로 전망했습니다.올해 성장률은 지난달 발표한 전망치와 같은 수준입니다.반면 물가상승률은 2.3%로 제시해 기존 전망(1.9%)보다 0.4%포인트(p) 올려 잡았습니다.AMRO는 오늘(6일) 이런 내용의 '2026년 지역경제전망'(AREO) 보고서를 발표했습니다.AMRO가 매년 발간하는 보고서로 한국·일본·중국과 아세안 10개국 전반의 경제 동향을 점검하고, 정책을 권고하는 자룝니다.AMRO는 역내 경제 상황에 대해 미국의 관세 등으로 대외 수요가 감소하는 영향을 인공지능(AI) 중심의 기술 수출과 견고한 국내 소비·투자가 일부 상쇄하고 있다고 분석했습니다.그러면서 아세안+3 지역 성장률은 올해와 내년 각각 4.0%로 전망했습니다.올해의 경우 작년(4.3%)보다 둔화한 수치입니다.한국은 견조한 반도체 수요와 정부의 추가경정예산 대응에 힘입어 올해 성장률이 작년(1.0%)보다 반등할 것으로 예상했습니다.다만 물가상승률은 역내 평균(1.4%)보다 높은 수준을 보일 것으로 전망했습니다.AMRO는 향후 경제가 하방 위험과 불확실성이 높은 상황이라고 평가했습니다.AI 투자 확대는 긍정 요인이지만, AI 성장 둔화, 미국의 관세 정책 재개 등은 부담 요인이라고 꼽았습니다.특히 최근 글로벌 에너지 가격 상승과 역내 에너지 수급 차질의 지속 가능성은 성장과 인플레이션에 추가적인 위험 요인이라고 지적했습니다.AMRO는 향후 경제 전반의 불확실성이 확대하는 환경을 감안해 정부의 유연한 정책 대응이 필요하다고 강조했습니다.재정·통화정책을 상호 보완적으로 운영해야 충격에 대응하는 역량을 확보하고 성장 동력을 유지할 수 있다고도 언급했습니다.(사진=연합뉴스)