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1인 창조기업 116만 2천여 곳…연 매출 평균 '2억 6천여만 원'

이태권 기자
작성 2026.04.06 13:42 조회수
1인 창조기업 116만 2천여 곳…연 매출 평균 '2억 6천여만 원'
▲ 중소벤처기업부

국내에서 1인 창조기업이 116만 개가 사업하면서 연간 평균 2억 6천여만 원 이상의 매출을 거두는 것으로 조사됐습니다.

중소벤처기업부는 지난 2023년 기준 표본 5천 곳을 대상으로 '2025년 1인 창조기업 실태조사'를 실시한 결과 국내 1인 창조기업은 116만 2천529곳으로 전년보다 15.4% 증가했다고 오늘(6일) 밝혔습니다.

이는 전체 창업기업 중 23.7%를 차지합니다.

1인 창조기업은 창의성과 전문성을 갖춘 1인 또는 5인 미만의 공동사업자로서 상시근로자 없이 사업을 영위하는 자를 의미합니다.

부동산업과 숙박업, 음식업, 운수업 등 32개 업종은 제외됩니다.

업종별로 보면 전자상거래업이 27.9%로 가장 많고 제조업 21.2%, 교육서비스업 17.1% 등 순입니다.

지역별로 보면 경기 29.4%, 서울 22.5%, 부산 6.0% 등의 순으로 많습니다.

수도권 소재 기업이 57.5%로 비수도권(42.5%)보다 많습니다.

대표자 연령은 평균 55.1세이고 성별 비율은 남성이 70.7%로 여성(29.3%)보다 훨씬 높습니다.

기업당 평균 매출은 2억 6천640만 원으로 1년 전보다 11.3% 늘었습니다.

당기순이익은 3천620만 원으로 조사됐습니다.

기업형태는 법인기업(14.2%)보다 개인사업체(85.8%) 비중이 높았습니다.

주요 거래처는 대부분 개인 소비자(78.0%)로 나타났습니다.

평균 업력은 13.1년으로, 지난 2011년 이전 설립된 기업이 39%를 차지합니다.

전직 업종과 연관성은 59.7점, 창업 전 직장 평균 근무 기간은 16.3년으로 각각 나타났습니다.

창업 동기는 '더 높은 소득을 얻기 위해'(40.0%), '적성과 능력 발휘'(36.5%), '생계유지를 위해'(14.5%) 순이며, 창업 준비기간은 평균 13.1개월로 조사됐습니다.

창업 후 첫 매출 발생 기간은 평균 2.6개월, 손익분기점 도달 기간은 평균 29.8개월이었습니다.

(사진=중소벤처기업부 제공, 연합뉴스)
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