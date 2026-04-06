경기남부경찰, '보복대행' 범행 23명 검거…사주한 '상선' 추적

▲ 경기남부경찰청

경기남부경찰청은 돈을 받고 남의 집에 찾아가 오물을 투척하는 등 이른바 '보복 대행' 범죄와 관련해 총 23명을 입건했다고 밝혔습니다.경기 남부지역에서 현재까지 확인된 보복 대행 범죄는 총 15건입니다.평택과 수원에서 각 3건씩 발생했으며, 화성과 안산이 각 2건, 군포·의왕·시흥·광명·과천에서 각 1건씩 발생했습니다.최초 발생은 지난해 12월 평택에서였습니다.적발된 15건 가운데 5건은 검찰에 송치됐으며 3건은 타 경찰서로 이송됐습니다.나머지 7건은 현재 수사 중입니다.수사 중인 7건의 경우 10명의 피의자 중 5명이 검거되고 5명은 교도소나 소년원에 수감 중인 것으로 확인되는 등 사건 실행 행위자 전원이 사실상 검거된 상태입니다.경기남부경찰청은 '상선' 수사에 대해서는 광역수사단에 맡겨 전담하도록 했습니다.광역수사단은 현재 보복 대행업체 한 곳을 특정해 실제 운영자와 범행을 사주한 이를 추적 중입니다.실행 행위자에게 금전 보상을 준 점을 들어 사적 모임에서 주도한 범행이 아닌 전문적인 보복 대행업체일 가능성에 무게를 두고 있습니다.서울 양천경찰서에서 검거한 보복 대행의 상선이 경기 남부지역 사건과도 연관성이 있는지 공조 수사를 통해 확인하고 있습니다.이들의 범행 수법은 주로 피해자의 집 현관문에 인분이나 음식물 쓰레기를 투척하거나, 래커칠 및 명예훼손성 유인물을 살포하는 식입니다.하부 실행원들은 텔레그램을 통해 상선과 접촉한 뒤 고액 알바를 명목으로 60만∼80만 원의 가상자산이나 현금을 약속받고 범행에 가담한 것으로 조사됐습니다.경찰 관계자는 "현재 의심되는 업체 및 범행 사주자에 대해 추적 수사를 벌이고 있으며, 계속 모니터링을 하고 있지만 현재까지 추가적인 피해는 발생하지 않고 있다"고 밝혔습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)