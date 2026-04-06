정교유착 합수본, '통일교 쪼개기 후원' UPF 전 간부 참고인 조사

▲ 경기도 가평군 통일교 천정궁

정교유착 비리 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부가 통일교 쪼개기 후원 의혹과 관련해 6일 교단 산하단체인 천주평화연합(UPF) 전직 간부를 소환했습니다.합수본은 이날 오전 10시쯤부터 강모 전 UPF 경기남부지회장을 참고인 신분으로 조사하고 있습니다.강 전 지회장은 쪼개기 후원 혐의로 재판에 넘겨진 송광석 전 UPF 회장과 같은 시기 UPF에서 활동했습니다.합수본은 통일교가 여야 국회의원에게 개인 후원금을 내고, 통일교 법인에서 선교지원비 명목으로 이를 보전해주는 방식으로 정치권을 쪼개기 후원했다는 의혹을 수사하고 있습니다.앞서 송 전 회장은 법인 자금 1천300만 원을 국회의원 11명의 후원회에 기부한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.합수본은 송 전 회장이 한학자 총재, 정원주 전 총재 비서실장 등과 공모해 통일교 관련 자금을 정치자금으로 기부했다고 보고 수사를 이어가고 있습니다.정치자금법은 법인이나 단체 관련 자금으로 정치자금을 기부하거나, 개인이 기부한 정치자금을 보전해주는 행위를 금지합니다.한편 합수본은 신천지 2인자였던 고동안 전 총무의 횡령 의혹과 관련해 지난 1일 신천지 광명교회에 대한 압수수색도 진행했습니다.합수본은 고 전 총무가 광명교회를 비롯해 신천지 산하 교회 재정을 사적 용도로 사용했다는 의혹을 들여다보고 있습니다.고 전 총무 측이 2022∼2023년경 각 지파를 상대로 법무비 명목으로 5만 원권 현금 수천만 원을 모금했다는 진술도 확보한 것으로 전해졌습니다.합수본은 지난달 26일 신천지 총회 본부와 12지파 산하 교회를 압수수색 하면서 비슷한 시기 교회 재정에서 전도비 명목으로 수억 원이 빠져나간 내역을 확인하고 자금 흐름을 추적하고 있습니다.(사진=연합뉴스)