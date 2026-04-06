[날씨] 낮까지 전국 곳곳 비…'꽃샘추위' 온다

오늘(6일) 낮까지 전국 곳곳에 비가 내리겠습니다.



현재 비구름대는 수도권과 강원, 그리고 남부 지방에 위치해 있고요.



충북 남부와 전북 남부 지방에서는 우박이 감지되고 있습니다.



오늘 강수의 양은 적게는 5에서 많게는 30mm가 예상되고요.



비구름대의 범위가 넓지는 않겠지만 비가 내릴 때는 돌풍과 천둥 번개를 동반하겠고 또 싸락 우박이 떨어지는 곳도 있겠습니다.



비구름이 지나간 뒤 찬 공기가 내려오며 꽃샘추위가 찾아옵니다.



오늘 아침 기온 평년 수준을 크게 웃돌았는데요.



내일과 모레는 기온이 뚝 떨어지면서 다소 춥겠습니다.



특히 오늘 아침보다 10도 이상 기온이 떨어지며 영하권의 추위가 나타나는 강원 남부 산지를 중심으로는 한파주의보가 내려졌습니다.



오늘 낮 기온 살펴보시면 서울 15도, 대구는 16도로 평년과 비슷하겠습니다.



오후부터는 하늘이 차차 맑게 드러나겠습니다.



수도권과 충청 지역은 오후 한때 황사의 영향을 받을 때 있겠습니다.



목요일과 금요일 사이 전국에 다시 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)