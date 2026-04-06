마을 들어서자마자 '깜짝'…"SF 영화인 줄" 펼쳐진 광경

<앵커>



로봇이 짐을 옮겨주고 청소까지 해주는 등 SF 영화 속에서 볼 수 있던 모습들이 현실에서도 구현되는 마을이 있습니다. 혼자서 정류장을 오가는 자율주행버스와 아파트 곳곳에 배치된 다양한 로봇들의 모습까지 볼 수 있었습니다.



KNN 김민성 기자가 현장 다녀왔습니다.



<기자>



사람이 운전에 개입할 필요가 없는 자율주행버스입니다.



센서와 카메라를 통해 교통 상황을 자율적으로 인식해 정류장을 오갑니다.



강서구 에코델타 스마트시티 10km 구간을 무료로 다닙니다.



부족한 교통인프라를 해소하기 위해 도입됐습니다.



[이계형/스마트시티부산 대표이사 : 자율주행 기술을 실제 도시 안의 이동 서비스로 구현하고 시민이 체감할 수 있는 교통 서비스로 연구하고자 준비해 온 사업입니다.]



버스에서 내려 아파트에 도착하면 로봇이 입주민을 맞이합니다.



화면에 호수를 입력하면 주차장부터 집 앞까지 짐을 옮겨줍니다.



아파트 단지 안 카페에는 커피를 만드는 바리스타 로봇이 기다립니다.



[김나영/부산 강동동 : 커피를 자주 마시는데 밖에 커피를 사러 가면 번거로운데 집 밑에 바로 로봇이 만들어 주니까 되게 빠른 시간 안에 편하게 마실 수 있어서 이런 점이 좋았던 것 같습니다.]



15년 동안 5조 원이 투입되는 국내 최대 규모 스마트시티 사업이 선보이는 일상의 모습입니다.



유리를 청소하는 로봇, 신체 움직임을 보조해 주는 로봇까지 준비를 끝마쳤습니다.



무거운 물건을 쉽게 들 수 있도록 도와주는 웨어러블 로봇입니다.



무거운 짐을 옮기거나 요양을 해야 하는 입주민들에게 도움을 줄 걸로 보입니다.



로봇들은 통합관제시스템으로 한꺼번에 관리와 제어가 가능합니다.



[성진기/스마트시티부산 책임 : 작년에 처음으로 시범 도입을 했기 때문에 올해부터는 추가적으로 로봇 서비스를 도입할 수 있도록 지원할 예정입니다.]



부산시는 자율주행 모빌리티와 로봇서비스를 단계적으로 확대해 스마트시티 국가시범도시 조성을 위한 모델로 삼을 계획입니다.



(영상취재 : 황태철 KNN)



KNN 김민성