서울아산병원 "국산 1호 심혈관 중재술 로봇 본격 임상 투입"

▲ 에이비아로 시술 중인 안정민 교수

서울아산병원은 국산 1호 경피적 관상동맥중재술 보조 로봇인 '에이비아'(AVIAR)를 본격적으로 임상에 투입했다고 오늘(6일) 밝혔습니다.서울아산병원에 따르면 이 병원 심장내과 안정민 교수팀은 협심증을 앓던 박 모(56) 씨를 최근 에이비아로 치료했습니다.로봇으로 복잡한 병변(病變)까지 시술받은 환자는 합병증 없이 시술 후 하루 만에 건강하게 퇴원했습니다.협심증, 심근경색 환자를 대상으로 하는 경피적 관상동맥중재술은 가느다란 카테터를 심장 관상동맥까지 삽입한 뒤 좁아진 관상동맥에 풍선을 넣어 혈관을 넓히고 스텐트를 펼쳐 넣는 고난도 시술입니다.기존에는 의료진이 실시간 엑스레이 영상을 보면서 직접 시술해야 했기 때문에 장시간의 방사선노출과 무거운 납 차폐복 착용 등으로 신체적 부담이 컸습니다.서울아산병원은 이런 한계를 극복하고자 2019년 에이비아를 개발했습니다.에이비아는 이후 기능 향상·보완을 거쳐 2023년 2월 식품의약품안전처 품목 승인을 획득했고, 서울아산병원과 은평성모병원, 강북삼성병원 등에서 실증 임상 연구에 활용돼왔습니다.2024년 12월에는 혁신의료기술로 지정되기도 한 에이비아는 공식적으로 수가(酬價·건강보험에서 정한 가격)도 적용됐습니다.특히 기존의 해외 로봇 시스템과 달리 가이드 와이어, 벌룬(풍선), 스텐트 등 최대 5개의 시술 도구를 동시에 장착·제어할 수 있는 다채널 시스템을 세계 최초로 구현했다는 게 병원 측의 설명입니다.안정민 교수는 "이번 시술 성공은 국산 관상동맥중재술 로봇이 충분히 안전하고 정교하다는 것을 입증한 결과"라며 "앞으로 임상 근거를 쌓고, 더 다양한 시술에 적용할 수 있도록 임상 기술을 고도화하는 연구를 이어가겠다"고 말했습니다.(사진=서울아산병원 제공, 연합뉴스)