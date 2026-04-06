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인천 주차장 돌며 차량 5대 바퀴 훔친 2인조 검거

유영규 기자
작성 2026.04.06 11:41 조회수
인천 주차장 돌며 차량 5대 바퀴 훔친 2인조 검거
▲ 바퀴 빠진 BMW 차량

인천에서 주차된 차량 5대의 바퀴를 잇달아 훔쳐 달아난 20대 남성 2명이 경찰에 붙잡혔습니다.

인천 서부경찰서는 특수절도 혐의로 20대 A 씨와 B 씨를 불구속 입건했다고 오늘(6일) 밝혔습니다.

A 씨 등은 지난달 인천시 서구·중구·계양구 등지 주차장에서 BMW 승용차를 비롯한 차량 5대의 휠과 타이어를 훔쳐 타이어 업체에 판매한 혐의를 받고 있습니다.

친척 관계인 A 씨와 B 씨는 생활고를 겪다가 과거 차량 정비업소에서 일한 경험을 살려 범행에 나선 것으로 조사됐습니다.

이들은 경찰 조사에서 "사고가 났거나 장기 주차된 것으로 보이는 차량을 골라 범행하면 신고가 늦어질 것으로 예상했다"고 진술한 것으로 알려졌습니다.

앞서 경찰은 서구 아시아드 주경기장과 경인아라뱃길 주차장에서 바퀴 도난 신고를 접수한 뒤 동일범 소행으로 보고 추적에 나섰습니다.

한 피해 차주는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "차 사고 이후 공업사를 알아보려고 5일간 주차해뒀는데 타이어를 훔쳐 갔다"고 토로하기도 했습니다.

경찰은 지난 3일 A 씨와 B 씨를 차례로 검거해 구속영장을 신청했지만, 법원은 전날 "도주할 우려가 없다"며 영장을 기각했습니다.

경찰 관계자는 "여죄를 수사한 뒤 A 씨 등을 검찰에 불구속 송치할 방침"이라며 "장물을 매입한 업체들도 범죄 혐의점이 있는지 수사하겠다"고 말했습니다.

(사진=보배드림 캡처, 연합뉴스)
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