"페달 오조작 방지장치 장착하니…급가속 위험 53% 감소"

▲ 페달 오조작 방지장치

한국교통안전공단(TS)은 지난해 12월부터 올해 2월까지 법인택시를 대상으로 실시한 '페달오조작 방지장치 및 속도제한장치 장착 시범사업'이 사고 예방과 위험한 운전행태를 줄이는 데 효과를 보인 것으로 나타났다고 오늘(6일) 밝혔습니다.이번 사업은 전국 12개 법인택시 회사의 227대를 대상으로 총 운행거리 211만 7천423㎞, 총 운행시간 10만 8천975시간의 실주행 데이터를 분석했습니다.분석 결과 정상적이지 않은 가속을 인식한 페달오조작 방지기능은 3천628회, 과도한 과속상황에서의 속도제한 기능은 31만 6천99회 작동했습니다.올해 1월을 기준으로 이들 장치의 작동 횟수를 비교한 결과 급가속·금감속·급출발 상황과 관련성이 높은 오조작 방지 작동 횟수(PUA)는 지난해 12월 100㎞당 0.204회에서 올해 2월 0.095회로 53.4% 감소했습니다.과속·급감속·위험추월 상황과 관련성이 높은 속도제한 작동 횟수(BTO)도 같은 기간 16.61회에서 13.12회로 21.0% 감소한 것으로 나타났습니다.공단 관계자는 "장치가 비정상적 가속 상황을 직접 제어해 사고 위험을 낮추는 동시에 운전자에게 경각심을 부여해 위험한 페달 오조작을 줄이는 방향으로 작용했을 가능성을 보여준다"고 설명했습니다.총 296명을 대상으로 한 5점 만점의 사용자 대상 만족도 조사에서 "장치의 설치가 안전운전에 도움이 됐다"는 4.00점, 장치에 대한 전반적인 만족도는 3.87점을 기록했습니다."장치를 주변 운전자에게 추천할 의향이 있다"는 응답은 73.5%로 나왔으며, 응답자의 34.6%는 실제 운행 중 이들 장치를 통한 사고 예방 경험이 있다고 답했습니다.정용식 공단 이사장은 "이번 시범사업은 패달오조작 방지장치가 사고를 예방할 뿐 아니라 예방관리 수단으로도 활용될 수 있음을 보여준 사례"라며 "페달오조작 방지장치 등 첨단안전장치 보급을 확대해 고령 운전자의 교통사고 사망자 감소를 위해 노력하겠다"고 말했습니다.(사진=한국교통안전공단 제공, 연합뉴스)