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슈퍼주니어 공연서 관객 3명 추락사고…SM "책임 통감" 사과

김경희 기자
작성 2026.04.06 10:36 조회수
슈퍼주니어 공연서 관객 3명 추락사고…SM "책임 통감" 사과
▲ 슈퍼주니어

그룹 슈퍼주니어 콘서트에서 객석에 설치된 안전 펜스가 무너져 관객이 추락하는 사고가 발생했습니다.

소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 어제(5일) 서울 송파구 KSPO돔(구 체조경기장)에서 열린 슈퍼주니어 데뷔 20주년 기념 월드투어 '슈퍼 쇼 10' 공연에서 객석의 안전 펜스가 무너지며 1층 구역 관객 3명이 바닥으로 떨어지며 부상을 입었습니다.

사고는 앙코르 무대 중 멤버 려욱이 팬들과 소통하기 위해 객석으로 가까이 가자, 관객들이 손을 내밀며 안전 펜스 쪽으로 몰리면서 발생했습니다.

SM은 "부상자들은 즉시 병원으로 이송돼 필요한 검사와 치료를 받았다"며 "염좌 및 타박상으로 2주 간의 안정 및 치료가 필요하다는 의료진의 소견을 받았다.

이번 사고로 피해를 입은 분들과 가족분들께 깊은 사과의 말씀 드린다"고 말했습니다.

이어 "당사는 부상당한 관객분들이 완쾌될 수 있도록 치료를 지원하고, 완전히 회복되실 때까지 최선의 노력을 다하겠다"며 "공연 주최사로서 금번 사고에 대해 무거운 책임을 통감하며, 향후 동일한 사고가 재발하지 않도록 시설 안전 점검 및 관객 안전 관리에 만전을 기하도록 하겠다"고 사과했습니다.
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