[자막뉴스] "어떡해!" 울타리 무너지며 '와르르'…슈주 콘서트 추락 사고에 팬들 부상

어제 서울 올림픽공원에서 열린 그룹 슈퍼주니어 데뷔 20주년 기념 투어.



멤버 려욱이 계단 위 환호하는 팬들에게 다가가 손을 내미는 순간, 안전 울타리가 와르르 무너지며 팬들이 그대로 추락합니다.



공연 후반, 멤버들이 객석 곳곳으로 찾아가 팬들과 인사하는 시간을 가졌는데 려욱이 객석 가까이 다가가 손을 내밀었고, 갑자기 울타리가 무너지며 팬 3명이 아래층으로 떨어진 겁니다.



눈앞에서 추락 사고를 목격한 려욱도 깜짝 놀라 양손으로 머리를 부여잡고 놀라는 장면이 포착되기도 했습니다.



려욱은 인근 안전요원들을 찾아 부상자들의 안전을 확인하러 갔습니다.



소속사 SM엔터테인먼트는 "당사가 객석 옆쪽에 설치한 안전 울타리가 무너졌다"며 부상자들은 즉시 병원으로 이송돼 검사와 치료를 받았는데 염좌 및 타박상으로 2주간의 안정 및 치료가 필요하다는 의료진 소견을 받았다"고 밝혔습니다.



이어 "이번 사고로 피해를 본 관객과 가족들께 깊은 사과의 말씀 드리며 다친 관객들이 완쾌될 수 있도록 치료를 지원하고 완전히 회복될 때까지 최선의 노력을 다하겠다"면서공연 주최사로서 재발 방지와 관객 안전 관리에 만전을 기하겠다고 전했습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)