'김관영 금품 살포 의혹' 전북도청 압수수색…청사는 뒤숭숭

▲ 6일 오전 전북경찰청 반부패경제범죄수사대 수사관들이 김관영 도지사의 '금품 살포 의혹'과 관련한 압수수색 영장을 집행하기 위해 전북도청 4층 도지사실로 진입하고 있다.

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김관영 전북특별자치도지사의 '금품 살포 의혹'을 수사 중인 경찰이 오늘(6일) 오전 도청 압수수색에 나서자 청사는 긴장감에 휩싸였습니다.10명 안팎의 전북경찰청 반부패경제범죄수사대 수사관들은 오늘 오전 파란색 박스를 들고 도청으로 진입했습니다.영장을 제시한 뒤 청사 엘리베이터를 타고 김 도지사 집무실이 있는 도청 4층으로 곧장 올라갔습니다.수사관들은 도지사 집무실 앞에 몰린 취재진이 '무엇에 중점을 두고 압수수색을 집행하느냐' 등 여러 질문을 했으나 아무런 답변을 하지 않았습니다.이들은 취재진의 질문 공세에도 무거운 표정으로 도지사 집무실로 들어간 뒤 문을 굳게 닫았습니다.압수수색 범위는 도지사 집무실과 비서실 등인 것으로 알려졌습니다.도청 공무원들은 경찰이 들이닥칠 수 있다는 동향에 오늘 이른 오전부터 마음을 졸였습니다.취재진이 몰린 4층에는 오가는 공무원들이 거의 없을 정도로 적막했습니다.도청 대변인실과 비서실 직원들만이 집무실 안팎의 상황을 살피곤 했습니다.집무실 안의 비서실 직원들 역시 침울한 표정으로 경찰이 오기만을 기다리고 있었습니다.한 공무원은 "김 도지사가 아무리 잘못했다고 하더라도, 사실관계가 명확한데 압수수색까지 하는 것은 너무한 것 아니냐"며 "비가 오는 월요일 아침 출근하자마자 (압수수색이) 진행돼 일이 손에 잡히지 않고 뒤숭숭하다"고 말했습니다.오늘 압수수색 당시 김 도지사는 집무실을 지키고 있었습니다.그는 오는 7일 서울남부지법에서 '제명처분 효력정치 가처분 신청' 심리가 예정돼 있어 인터뷰는 어렵다는 입장을 직원을 통해 전했습니다.한편 김 도지사는 지난해 11월 30일 전주시 완산구의 한 식당에서 도내 기초의원과 지방선거 출마예정자, 공무원 등 20명에게 현금을 나눠준 혐의를 받고 있습니다.그는 이러한 의혹이 불거지자 "저녁에 술을 마신 참석자들에게 대리 운전비로 쓰라고 2만∼10만 원씩 모두 68만 원을 줬으나 적절치 않았다는 판단에 따라 다음 날 회수했다"고 해명했습니다.민주당은 지난 1일 긴급 최고위원회를 열고 최고위원 만장일치로 현금 살포 의혹을 받는 김 도지사를 제명했습니다.(사진=연합뉴스)