보조금도 '예금 토큰'으로…LG CNS, 한은 '프로젝트 한강' 실증 참여

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LG CNS는 한국은행이 추진하는 기관용 디지털화폐·예금 토큰 실증 사업인 '프로젝트 한강' 2단계에 본격 참여한다고 오늘(6일) 밝혔습니다.프로젝트 한강은 한국은행과 정부, 은행권 등이 협력해 '예금 토큰'이 새 결제 수단이자 효율적 재정집행 수단으로 활용될 수 있는지 검증하고 향후 상용화까지 연계하는 사업입니다.예금 토큰은 은행 예금을 블록체인 기반 디지털 형태로 전환한 결제 수단입니다.이번 2단계에서는 예금 토큰을 일반 국민 대상 실거래는 물론 국고보조금 집행에도 적용하는 방안이 추진됩니다.LG CNS는 1단계에 이어 이번 단계에서도 주사업자로 참여해 디지털화폐 시스템 운영과 고도화를 담당합니다.특히, 예금 토큰이 국고보조금 등 공공 재정 집행에 적용되는 사례는 세계 최초로, 시스템 안정성과 확장성 검증에 초점이 맞춰져 있습니다.정부는 올해 상반기 착수 예정인 전기차 충전시설 구축 사업 보조금을 예금 토큰으로 지급하는 방안을 검토하고 있습니다.실제 이 방식이 적용되면 보조금이 예금 토큰 형태로 지급돼 집행부터 최종 결제까지 전 과정이 블록체인상에 실시간 기록됩니다.또한 예금 토큰을 활용한 디지털 바우처는 용도와 기간, 금액 등을 사전에 설정할 수 있어 보조금 목적 외 사용을 제한할 수 있습니다.앞서 LG CNS는 예금 토큰 이용 편의성 확대를 위한 생체인증과 개인 간 송금, 예금 토큰 자동 입출금 등 신규 기능 개발을 마쳤습니다.이를 기반으로 예금 토큰을 사용할 수 있는 은행과 사용처도 확대될 것으로 전망됩니다.기존 KB국민은행과 신한은행, 우리은행, 하나은행, IBK기업은행, NH농협은행, BNK부산은행에 더해 BNK경남은행과 아이엠뱅크가 추가로 참여 의사를 밝혔습니다.소비자는 은행 예금을 예금 토큰으로 전환해 온오프라인 가맹점에서 QR코드로 결제할 수 있습니다.편의점과 마트, 커피숍, 서점 등 사용처도 넓어질 것으로 예상됩니다.토큰 기반 결제는 중간 결제 단계를 줄여 수수료 부담을 낮추고, 소비자 측면에서는 결제 편의성과 보안성을 높일 수 있다고 LG CNS는 설명했습니다.김홍근 LG CNS 디지털비즈니스사업부장(부사장)은 "공공 재정과 민생 전반에 안정적으로 활용될 수 있는 디지털화폐 인프라를 지속 고도화할 것"이라고 말했습니다.(사진=LG CNS 제공, 연합뉴스)