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손 잡으려다 관객 3명 추락…슈퍼주니어 콘서트서 펜스 무너져 사고

유영규 기자
작성 2026.04.06 09:51 조회수
그룹 슈퍼주니어 콘서트 포스터 (사진=SM엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)
▲ 그룹 슈퍼주니어 콘서트 포스터

그룹 슈퍼주니어 콘서트에서 객석에 설치된 안전 펜스가 무너져 관객이 추락하는 사고가 발생했습니다.

오늘(6일) 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 전날 서울 송파구 KSPO돔(구 체조경기장)에서 열린 슈퍼주니어 데뷔 20주년 기념 월드투어 '슈퍼 쇼 10' 공연에서 객석의 안전 펜스가 무너지며 관객 3명이 추락해 부상을 입었습니다.

사고는 앙코르 무대 중 멤버 려욱이 팬들과 소통하기 위해 객석으로 가까이 가자, 손을 내민 관객들이 안전 펜스 쪽으로 다가오며 발생했습니다.

SM은 "부상자들은 즉시 병원으로 이송돼 필요한 검사와 치료를 받았다"며 "염좌 및 타박상으로 2주간의 안정 및 치료가 필요하다는 의료진의 소견을 받았다. 이번 사고로 피해를 입은 분들과 가족분들께 깊은 사과의 말씀 드린다"고 말했습니다.

이어 "당사는 부상당한 관객분들이 완쾌될 수 있도록 치료를 지원하고, 완전히 회복되실 때까지 최선의 노력을 다하겠다"며 "공연 주최사로서 금번 사고에 대해 무거운 책임을 통감하며, 향후 동일한 사고가 재발하지 않도록 시설 안전 점검 및 관객 안전 관리에 만전을 기하도록 하겠다"고 사과했습니다.

(사진=SM엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)
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