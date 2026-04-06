상위 저축은행 작년 연체율 5%대로 개선…순익도 약 50배 올라

저축은행 상위 20개사의 지난해 평균 연체율이 전년보다 2%포인트(p) 이상 하락한 5%대로 집계됐습니다.



합산 당기순이익도 전년의 약 50배에 가까운 2천600억 원으로 급증해, 상위 저축은행의 건전성과 수익성 모두 개선된 것으로 나타났습니다.



오늘(6일) 저축은행 업계에 따르면 총자산 기준 상위 20개 저축은행의 작년 말 평균 연체율(이하 확정치 기준)은 5.46%로 전년 말(7.83%)에 비해 2.37%p 내려갔습니다.



연체율이 가장 낮은 저축은행은 DB저축은행(2.39%)으로 20개사 중 유일하게 2%대 연체율을 기록했습니다.



연체율 개선 폭이 가장 큰 곳은 OSB저축은행으로 전년(12.71%)보다 6.21%p 하락해 6.5%로 집계됐습니다.



작년 상위 20개사 중 두 자릿수 연체율을 보인 곳은 없었습니다.



연체율 개선은 업계 공동펀드 조성을 통한 부실채권 정리와 회수 불능 채권 관련 대손상각 처리의 영향으로 풀이됩니다.



저축은행들이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 부실 여파를 벗어나 정상화 단계에 들어선 모양새입니다.



다만 한국투자저축은행(8.59%)은 20개사 중 유일하게 전년 대비 연체율이 올랐습니다.



기업 대출 위주 포트폴리오가 부동산 경기 악화와 맞물리며 20개사 중 연체율이 가장 높았습니다.



한국투자저축은행 측은 일반 부동산 담보 대출 중 중도금 대출 부문이 연체율에 영향을 끼쳤다고 설명했습니다.



또 다른 건전성 지표인 고정이하여신비율도 회복세를 보였습니다.



작년 말 기준 고정이하여신비율은 평균 7.97%로 전년 말(10.11%)보다 2.14%p 개선됐습니다.



작년 9월 말(9.24%)과 비교해도 1.27%p 하락했습니다.



고정이하여신비율이 두 자릿수를 기록했던 은행 수도 2024년 9곳(웰컴·하나·예가람·페퍼·대신·OSB·NH·모아·고려)에서 지난해는 6곳(한국·웰컴·하나·페퍼·OSB·NH)으로 줄었습니다.



연체율과 마찬가지로 부동산 PF 부실채권 정리 등에 따른 효과로 파악됩니다.



상위 20개사의 작년 한 해 누적 합산 당기순이익은 2천600억 원으로 지난해 53억 5천만 원에서 급증했습니다.



OK저축은행이 1천688억 원으로 업계 최대 수익을 냈습니다.



지난해 2천90억 원의 유가증권 투자수익을 내며 순이익이 전년(392억 원)보다 1천296억 원 늘어났습니다.



그 뒤를 SBI(1천131억 원)·신한(344억 원)·DB(236억 원)·대신(194억 원) 등이 이었습니다.



자산 기준 업계 1·2위 OK저축은행과 SBI저축은행이 20개사 당기순이익의 80%가량을 차지했습니다.



저축은행업계가 대출 규제 강화로 이자 수익 사업이 어려워지자 대형사 중심으로 주식·채권·펀드 등 유가증권 투자에 나서며 자산 포트폴리오를 다각화하는 추세입니다.



나머지 저축은행은 수익성에 희비가 엇갈렸습니다.



JT친애·예가람·JT·OSB·우리금융·고려저축은행은 전년 대비 흑자 전환에 성공한 반면, NH·KB·애큐온은 적자로 돌아섰습니다.



특히 NH저축은행은 전년 126억 원의 순이익을 기록했던 실적이 1년 만에 978억 원 규모의 적자로 돌아섰습니다.



저축은행의 지급 능력을 보여주는 지표인 유동성 비율 평균값은 전년(217.14%) 대비 감소해 157.91%로 집계됐습니다.



(사진=연합뉴스)