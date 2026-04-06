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"이라크산 원유 실은 유조선 호르무즈 통과…말레이시아행"

조제행 기자
작성 2026.04.06 09:34 조회수
"이라크산 원유 실은 유조선 호르무즈 통과…말레이시아행"
▲ 유조선 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.) 

이라크 선박은 호르무즈 해협 봉쇄의 예외라고 이란군이 밝힌 지 하루 만에 이라크산 원유를 실은 유조선이 해협을 통과했다고 블룸버그 통신과 로이터 통신이 5일(현지시간) 보도했습니다.

선박 추적업체 케이플러에 따르면 지난달 2일 이라크 바스라 터미널에서 이라크산 원유 약 100만 배럴을 선적한 유조선 '오션 썬더'가 이란의 라라크섬과 케슘섬 사이 좁은 항로를 통해 해협을 빠져나간 것으로 나타났습니다.

케이플러 자료에 따르면 오션 썬더는 이달 중순 말레이시아 펭거랑에 도착할 것으로 예상됩니다.

이 선박은 말레이시아 국영 에너지기업 페트로나스의 자회사가 용선한 것으로 파악됩니다.

두 명의 소식통은 오션 썬더는 이란으로부터 해협 통과를 허가받은 말레이시아 관련 선박 7척 중 1척이라고 말했습니다.

앞서 이란군은 4일 이라크를 "형제국"이라고 부르며 "이라크는 우리가 호르무즈 해협에 부과한 어떤 제약에서도 제외됩니다. 이들 제약은 적국에만 적용된다"고 밝힌 바 있습니다.

이라크는 이란 전쟁 발발 후 호르무즈 해협이 봉쇄되자 원유 일부만 송유관으로 튀르키예 제이한 항구로 보내 수출하는 상황입니다.

지난달 원유 수출량은 하루 평균 9만 9천 배럴로 2월보다 97% 줄었습니다.
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