"이라크산 원유 실은 유조선 호르무즈 통과…말레이시아행"

▲ 유조선 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

이라크 선박은 호르무즈 해협 봉쇄의 예외라고 이란군이 밝힌 지 하루 만에 이라크산 원유를 실은 유조선이 해협을 통과했다고 블룸버그 통신과 로이터 통신이 5일(현지시간) 보도했습니다.선박 추적업체 케이플러에 따르면 지난달 2일 이라크 바스라 터미널에서 이라크산 원유 약 100만 배럴을 선적한 유조선 '오션 썬더'가 이란의 라라크섬과 케슘섬 사이 좁은 항로를 통해 해협을 빠져나간 것으로 나타났습니다.케이플러 자료에 따르면 오션 썬더는 이달 중순 말레이시아 펭거랑에 도착할 것으로 예상됩니다.이 선박은 말레이시아 국영 에너지기업 페트로나스의 자회사가 용선한 것으로 파악됩니다.두 명의 소식통은 오션 썬더는 이란으로부터 해협 통과를 허가받은 말레이시아 관련 선박 7척 중 1척이라고 말했습니다.앞서 이란군은 4일 이라크를 "형제국"이라고 부르며 "이라크는 우리가 호르무즈 해협에 부과한 어떤 제약에서도 제외됩니다. 이들 제약은 적국에만 적용된다"고 밝힌 바 있습니다.이라크는 이란 전쟁 발발 후 호르무즈 해협이 봉쇄되자 원유 일부만 송유관으로 튀르키예 제이한 항구로 보내 수출하는 상황입니다.지난달 원유 수출량은 하루 평균 9만 9천 배럴로 2월보다 97% 줄었습니다.