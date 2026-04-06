달 중력권 진입 앞둔 '아르테미스 2호'…우주복 성능 시험 수행

▲ 미국의 유인 달 탐사선 아르테미스 2호의 승무원들이 미 동부 시간 기준 5일(현지시간) 새 우주복인 '오리온 승무원 생존 시스템'(OCSS)을 착용 시험을 하고 있다.

미국의 유인 달 탐사선 '아르테미스 2호' 승무원들이 달 중력권 진입을 앞두고 우주복 성능 시험 임무를 시작했습니다.미국 항공우주국(NASA)은 비행 5일 차를 맞은 아르테미스 2호 승무원들이 '오리온 승무원 생존 시스템'(OCSS)이라 불리는 주황색 우주복 시험에 나섰다고 5일(현지시간) 밝혔습니다.OCSS는 유인 캡슐인 오리온 우주선 내에서 입는 우주복으로 발사와 지구 대기권 재진입, 달 인근의 고위험 임무, 비상 상황 등에 착용하게 됩니다.과거 '우주왕복선' 시절의 우주복과 견줘 헬멧이 더 가볍고 튼튼해졌으며, 소음 감소와 통신 시스템도 더 강화됐습니다.우주복의 내구성과 내화성(耐火性), 통기성, 열 관리 기능도 개선됐고 장갑은 터치스크린 사용이 가능하도록 바뀌었습니다.S·M·L 등 기성복 같은 크기로 제작됐던 '우주왕복선' 시절의 우주복과 달리 승무원별로 맞춤 제작됐고, 지퍼도 개선돼 보다 신속하게 착용할 수 있게 됐습니다.이 우주복은 우주선 내 기압이 줄어들 경우 최대 6일간 호흡할 수 있는 공기를 제공하고, 귀환 시 캡슐이 지구 바다에 착수한 이후 캡슐에서 탈출해야 하는 상황에 대비해 승무원의 생존을 지원하는 기능도 탑재됐습니다.우주복을 주황색으로 제작한 것도 이때 승무원이 바다에서 쉽게 눈에 띄도록 하기 위해서입니다.승무원들은 이날 중력이 거의 없는 환경에서 장시간 착용 시 우주복의 성능과 기동성이 어떠한지, 열 관리와 통신 시스템 등 지원이 적절한지 등을 점검하게 됩니다.우주복을 입고 좌석에 앉거나 우주선 내를 이동하고, 식음료를 먹고 마실 수 있는지 등도 시험합니다.승무원들은 인류 중 10번째로 달에 다녀온 아폴로 16호 우주비행사 찰스 듀크의 응원 메시지도 받았습니다.듀크는 "존 영과 나는 1972년 '오리온'이라는 이름의 달 착륙선을 타고 달에 내렸다"며 "미국이 달 표면으로 가는 길을 개척하는 가운데 새로운 '오리온'이 인류가 달에 다시 도달하는 데 도움을 주는 모습을 보게 돼 기쁘다"고 격려했습니다.아르테미스 2호는 또 이날 목적지인 달을 향한 궤도 수정 점화를 수행하고 지상 관제소에서 최종 달 과학 탐사 목표를 수신한 이후 달 중력권 진입을 준비합니다.달 중력권 진입은 미 동부 시간 기준 6일 0시 40분께 이뤄질 것으로 예상됩니다.(사진=미 항공우주국(NASA) 생중계 영상 캡처, 연합뉴스)