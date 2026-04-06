트럼프, 협상 시한 하루 연장…유가↑·미국 지수 선물↓

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 제시한 인프라 공격 유예 시한 만료가 임박한 가운데 국제 유가가 오름세를 보이고 있습니다.국제 유가 벤치마크인 6월 인도분 브렌트유 선물은 한국 시간 6일 오전 8시 현재 전장 대비 1.84% 오른 배럴당 111.04달러를 나타냈습니다.5월 인도분 서부텍사스원유(WTI) 선물 가격도 배럴당 113.39달러로 전장 대비 1.66% 오른 상태입니다.브렌트유와 WTI는 전장에 각각 7.85, 11.4% 급등한 데 이어 이란 인프라 공격 유계 시한이 다가오면서 오름세를 지속하고 있습니다.석유수출국기구(OPEC)와 주요 산유국 모임인 OPEC+ 소속 8개국은 5월 원유 생산량을 하루 20만 6천 배럴 늘리기로 합의했습니다.하지만 증산 규모는 호르무즈 해협 봉쇄로 막힌 공급량의 2% 미만이어서 '상징적' 수준에 그쳤습니다.국제에너지기구(IEA)는 하루 1천200만 배럴 넘는 원유 공급이 중단된 걸로 파악했습니다.전쟁 이전 글로벌 원유 공급량은 하루 1억 배럴 이상이었습니다.같은 시간 뉴욕 증시의 3대 지수 선물도 약세입니다.다우존스 선물은 0.29%, S&P 500 선물은 0.23%, 나스닥100 선물은 0.16% 각각 내린 상태입니다.이란 전쟁은 개전 이래 최대 분수령을 맞고 있습니다.트럼프 대통령은 5일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜을 통해 자세한 설명 없이 "미 동부시간 화요일 오후 8시!(한국시간 8일 오전 9시)"라며 이란과의 협상 시한을 오는 7일로 하루 연기했습니다.그는 이란에 '발전소의 날', '교량의 날'이 될 것이라며 그때까지 호르무즈 해협 개방 등 요구에 불응할 경우 이란 발전소와 인프라 시설에 대한 폭격에 나설 것임을 경고했습니다.