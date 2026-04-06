피겨 이해인, 바리스타 변신해 팬들과 만남

▲ 팬 미팅에 나선 피겨 여자싱글 이해인

한국 피겨 여자 싱글 이해인이 바리스타로 변신해 또래 팬들과 진솔한 대화를 나누는 공감의 시간을 가졌습니다.이해인은 지난 5일 서울시 마포구 노고산동 할리스 신촌역점에서 팬 미팅 겸 기부 행사인 '팬들과 함께하는 1일 바리스타'를 진행했습니다.참가 신청 20초 만에 마감될 정도로 팬들의 관심을 끌었던 이날 행사에는 이해인과 비슷한 나이의 20대 팬들이 다수 참여해 공감대 높은 대화를 이어갔습니다.바리스타로 변신해 팬들에게 음료를 만들어 준 이해인은 팬들과 선수 생활의 어려움과 슬럼프 극복의 순간을 공유하며 서로에게 위로와 힘을 주는 시간을 가졌습니다.이해인은 '막 20살이 됐는데 어떤 마음가짐으로 살아가면 좋을까요'라는 질문에 자기 경험을 바탕으로 "조급해하지 말고 자신만의 속도로 나아가는 게 중요하다"라고 조언했습니다.이해인은 "팬들과 직접 소통할 수 있어서 너무 행복했고, 무엇보다 함께 좋은 일에 동참할 수 있어 더 뜻깊은 시간이었다"라고 소감을 전했습니다.이해인이 직접 만든 음료 판매 수익과 굿즈 판매 수익금 전액이 기부될 예정입니다.(사진=디제이매니지먼트 제공, 연합뉴스)