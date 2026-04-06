미, 식수 미세플라스틱 첫 규제 검토…오염물질 지정 예고

▲ 식수

미국 환경당국이 식수 속 미세플라스틱을 규제 대상 물질로 지정하는 절차에 착수했습니다.다만 실제 규제 도입까지는 상당한 시간이 걸릴 전망입니다.3일(현지시간) NBC 등 미국 언론에 따르면 환경보호청(EPA)은 전날 미세플라스틱을 향후 규제 대상이 될 수 있는 식수 오염물질 목록에 포함시켰습니다.미세플라스틱이 이 목록에 오른 것은 이번이 처음입니다.리 젤딘 EPA 청장은 기자회견에서 "오랫동안 미국인들은 식수 속 플라스틱 오염에 대해 경고해왔지만 그 목소리는 무시돼왔다. 오늘 그런 일은 끝났다"고 변화를 예고했습니다.EPA는 5년마다 목록을 갱신하고 있으며, 이번에는 미세플라스틱 외에도 항생제, 항우울제, 호르몬 등 의약품과 염소 소독 부산물, '영구 화학물질'로 불리는 과불화화합물(PFAS) 등이 목록에 포함됐습니다.EPA는 목록을 최종적으로 확정한 후 해당 물질의 인체 위해성 등을 평가해 공공 식수에서 어느 정도의 오염을 허용할 것인지 등 규제 여부를 결정할 계획입니다.다만 이번 조치는 상수도 시스템에서 미세플라스틱 제거를 당장 의무화하는 것이 아니어서 실제로 규제가 도입되기까지는 수년이 소요될 수 있다고 NBC 뉴스는 전했습니다.5㎜ 이하의 미세플라스틱 입자는 플라스틱 제품이 분해되면서 생성됩니다.일부 생활용품에는 미세플라스틱이 제조단계부터 포함되기도 합니다.미세플라스틱은 공기 흡입이나 음식·물 섭취를 통해 인체에 유입될 수 있고, 뇌와 폐, 혈액 등 다양한 인체 조직에서 검출되고 있습니다.초기 연구에서는 미세플라스틱 노출이 암이나 생식 문제, 심혈관 질환 위험 증가와 연관될 가능성이 제기됐지만, 인과관계는 명확히 규명되지 않은 상태입니다.이에 로버트 케네디 주니어 미국 보건복지부 장관은 미세플라스틱 노출 수준 측정과 건강 영향 규명을 위해 1억4천400만 달러(약 2천174억 원) 규모 연구 프로그램을 시작한다고 밝혔습니다.그는 "우리는 이 입자들이 면역계, 내분비계. 신경계와 상호작용하는지 아직 이해하지 못하고 있으며, 이를 안전하게 제거할 수 있는 검증된 방법도 보유하지 못하고 있다"고 지적했습니다.미국 환경단체들은 이번 조치를 두고 엇갈린 평가를 내놨습니다.일부는 식수 안전 강화를 위한 진전이라고 평가했지만, 일부는 실질적 규제 없이 홍보성 조치에 그친다고 비판했습니다.(사진=게티이미지)