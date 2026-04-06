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오스트리아 빈 이태석, 시즌 3호골 폭발

하성룡 기자
작성 2026.04.06 08:25 조회수
오스트리아 빈 이태석, 시즌 3호골 폭발
▲ 이태석

오스트리아 프로축구 아우스트리아 빈에서 뛰는 국가대표 윙백 이태석이 시즌 3호 골을 터뜨렸습니다.

이태석은 오스트리아 린츠의 라이파이젠 아레나에서 열린 LASK와의 2025-2026 오스트리아 분데스리가 25라운드 원정 경기에 선발 출전해 팀이 3대 0으로 뒤지던 전반 16분 만회골을 넣었습니다.

이태석은 세트피스 상황 왼발 중거리슛을 골대 왼쪽 하단 구석에 꽂아 득점했습니다.

K리그1 포항에서 뛰다 지난해 8월 빈으로 이적한 이태석의 시즌 3호 골입니다.

일찌감치 빈의 왼쪽 윙백 자리 주전을 꿰찬 이태석은 거의 전 경기에서 풀타임을 소화하며 3골 3도움을 기록 중입니다.

이태석은 풀타임을 소화했습니다.

이태석과 비슷한 시기 빈으로 이적한 미드필더 이강희도 선발 출전해 경기 종료 휘슬이 울릴 때까지 뛰었습니다.

빈은 경기 시작 14분 만에 3골이나 얻어맞아 패색이 짙어졌습니다.

전반 5분 모두 케바 시세, 13분 카스페르 요르겐센, 14분 모세스 우소르에게 소나기골을 얻어맞았습니다.

여기에 전반 11분 틴 플라보티치가 레드카드를 받고 퇴장당하는 악재까지 맞았습니다.

LASK는 전반 33분 사샤 칼라이치의 헤더 골로 다시 3점 차를 만들었고, 후반 양 팀 모두 추가 득점하지 못하면서 그대로 승부는 굳어졌습니다.

스플릿 리그 들어 2패(1승)째를 떠안은 빈은 그룹A 6개 팀 중 5위(승점 21)로 내려앉았습니다.

LASK는 빈을 끌어내리고 4위(승점 22)로 올라섰습니다.

(사진=아우스트리아 빈 홈페이지 캡처, 연합뉴스)
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