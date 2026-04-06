[뉴욕증시] 주말 숨 고르기…'발전소 폭격' 시한 주목

현지 시간 6일 서비스업 구매관리자 지수가 발표되는 가운데 8일에는 3월 FOMC 의사록이 그리고 10일에는 시장이 가장 주목하는 3월 소비자물가지수가 공개됩니다.



지난 주말 뉴욕 증시는 성금요일을 맞아 휴장하며 숨 고르기에 들어갔습니다.



이번 주 시장의 시선은 트럼프 대통령이 제시한 이른바 발전소 폭격 데드라인에 쏠려 있습니다.



앞서 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 봉쇄를 해제하지 않을 경우 이란 내 모든 발전소와 다리를 타격하겠다고 경고했는데요.



시한을 두 차례 연기한 끝에 최종 시한을 한국 시간 모레 아침 9시 경으로 제시했습니다.



한편 오는 8일 공개되는 3월 FOMC 의사록에도 이목이 집중됩니다.



지난달 파월 연준 의장이 언급했던 금리 인상론과 관련해 연준 위원들 사이에 어떤 심도 있는 논의가 오갔는지 그 내용을 확인할 수 있을 전망입니다.



또 같은 날 델타항공의 실적 발표도 확인할 수 있고요.



이어 9일에는 미국의 4분기 GDP 확정치와 더불어 연준이 많이 고려하는 물가지표인 2월 개인소비지출 PCE 가격지수가 발표되며 10일에는 소비심리지수가 공개될 예정입니다.



물가 관련 지표가 잇따라 발표되는 이번 주 시장의 관심은 3월 소비자물가지수에 집중되고 있습니다.



이란 전쟁의 여파가 처음으로 반영되는 지표인 만큼 이번 결과가 향후 증시 향방을 가늠할 주요 변수가 될 것으로 보입니다.