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'아이 귀에 멍이'…어린이집 교사 2명 학대 의혹 수사

유영규 기자
작성 2026.04.06 06:43 조회수
'아이 귀에 멍이'…어린이집 교사 2명 학대 의혹 수사
▲ 경기남부경찰청

경찰 직장어린이집에서 보육교사들이 1세 영아를 학대했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사 중입니다.

경기남부경찰청 여성안전과는 지난달 24일 한 경찰 직장어린이집에서 아동학대가 발생했다는 내용의 신고를 받아 수사하고 있다고 밝혔습니다.

신고자 A 씨는 해당 어린이집에서 B 씨 등 보육교사 2명이 지난달 자신의 자녀인 C(1) 군을 여러 차례 학대했다고 주장하고 있습니다.

그는 B 씨 등이 낮잠을 자지 않으려고 발버둥 치는 C군을 눌러 일어나지 못하게 하고, C군이 장난감을 입에 넣자 이를 억지로 집어넣는 등 학대했다는 입장입니다.

또 이들이 C군에게만 간식을 주지 않고 다른 원생들에게 다가가지 못하도록 세워둔 정황도 있다고 진술했습니다.

A 씨는 지난달 19일 하원한 C군의 귀에서 멍 자국을 발견하고 해당 어린이집의 CCTV를 확인해 경찰에 신고했습니다.

신고된 보육교사 2명은 현재 어린이집 직무에서 배제된 상태입니다.

경찰은 어린이집 내부 CCTV를 분석하며 경위를 확인하고 있습니다.

(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)
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