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"장난으로" 인천 다세대주택 쓰레기더미 불 지른 초등생들 조사

유영규 기자
작성 2026.04.06 06:43 조회수
"장난으로" 인천 다세대주택 쓰레기더미 불 지른 초등생들 조사
▲ 인천 다세대주택 화재

인천 한 다세대주택 앞에 쌓인 쓰레기 더미에 불을 지른 초등학생들이 경찰에 붙잡혔습니다.

인천 삼산경찰서는 현주건조물 방화 혐의로 A 군 등 초등학생 2명을 조사하고 있다고 4일 밝혔습니다.

이들은 3일 오후 2시쯤 인천시 부평구 부평동 한 다세대주택 앞에 쌓인 쓰레기 더미에 휴대용 라이터로 불을 지른 혐의를 받고 있습니다.

이 불로 인명 피해는 없었습니다.

신고를 받고 출동한 소방당국이 같은 날 오후 2시 7분 불을 모두 껐습니다.

조사 결과 A 군 등은 만 10세 이상 14세 미만의 촉법소년으로 파악됐습니다.

이들은 경찰 조사에서 "장난으로 그랬다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.

경찰은 이들을 부모에게 인계했으며 추후 조사를 거쳐 가정법원 소년부에 송치할 방침입니다.

현행법상 촉법소년은 형사 책임을 물을 수 없으며 법원 소년부에 송치되면 감호 위탁, 사회봉사 명령, 보호관찰, 소년원 송치 등 1∼10호의 보호처분을 받습니다.

(사진=인천소방본부 제공, 연합뉴스)
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