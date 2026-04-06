"장난으로" 인천 다세대주택 쓰레기더미 불 지른 초등생들 조사

▲ 인천 다세대주택 화재

인천 한 다세대주택 앞에 쌓인 쓰레기 더미에 불을 지른 초등학생들이 경찰에 붙잡혔습니다.인천 삼산경찰서는 현주건조물 방화 혐의로 A 군 등 초등학생 2명을 조사하고 있다고 4일 밝혔습니다.이들은 3일 오후 2시쯤 인천시 부평구 부평동 한 다세대주택 앞에 쌓인 쓰레기 더미에 휴대용 라이터로 불을 지른 혐의를 받고 있습니다.이 불로 인명 피해는 없었습니다.신고를 받고 출동한 소방당국이 같은 날 오후 2시 7분 불을 모두 껐습니다.조사 결과 A 군 등은 만 10세 이상 14세 미만의 촉법소년으로 파악됐습니다.이들은 경찰 조사에서 "장난으로 그랬다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.경찰은 이들을 부모에게 인계했으며 추후 조사를 거쳐 가정법원 소년부에 송치할 방침입니다.현행법상 촉법소년은 형사 책임을 물을 수 없으며 법원 소년부에 송치되면 감호 위탁, 사회봉사 명령, 보호관찰, 소년원 송치 등 1∼10호의 보호처분을 받습니다.(사진=인천소방본부 제공, 연합뉴스)