고속도로서 SUV '활활'…"이상 느끼고 차 세우자 불"

<앵커>



어젯(5일)밤 경기 광명시 서해안 고속도로에서 SUV 차량에 불이 났습니다. 운전자가 불이 나기 전에 낌새를 차리고 차를 세워서 다친 사람은 없었습니다.



밤사이 사건사고 소식 정지연 기자입니다.



<기자>



고속도로 위에 차 한 대가 불길에 활활 타고 있습니다.



어젯밤 8시 5분쯤 경기 광명시 서해안고속도로 일직분기점 목포 방향 인근 갓길에 서 있던 고급 수입 SUV에서 불이 났습니다.



차량은 모두 불에 탔지만 다행히 인명 피해는 없었습니다.



소방 측은 "해당 차량은 경유차로, 차량에 이상을 느낀 운전자가 갓길에 차량을 멈춰 세운 뒤 불이 났다"고 설명했습니다.



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차량들이 종잇장처럼 구겨져 엔진룸까지 그대로 드러났고, 내부 에어백까지 모두 터졌습니다.



경찰들이 도로에 널브러진 잔해들을 치웁니다.



어젯밤 11시 20분쯤 대전 중구 대흥동 예술가의집네거리에서 직진하던 택시와 SUV가 충돌한 뒤, 뒤따라오던 또 다른 택시도 사고 차량을 잇따라 들이받았습니다.



이 사고로 4명이 부상을 입고 3명이 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다.



경찰은 "음주 운전을 한 사람은 없었다"며 사고 당시 영상을 확보해 차량들의 신호 위반 여부를 확인하는 등 사고 발생 원인을 수사할 계획입니다.



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파란 쓰레기봉투들 옆으로 불길이 길게 이어져 있습니다.



어제저녁 6시 5분쯤 서울 송파구 잠실 한강공원에서 불이 나 40분 만에 꺼졌습니다.



소방은 재활용 수거장 내 쓰레기 더미에서 불이 난 걸로 보고, 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



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또 오늘 새벽 2시 50분쯤엔 강원 홍천 남면 시동리의 한 비닐하우스에서 화재가 발생해 비닐하우스 1동과 트랙터 1대를 모두 태우고 35분 만에 꺼졌습니다.



소방은 화재 원인과 피해 규모 등을 조사 중입니다.



(영상편집 : 김윤성, 화면제공 : 최유진·송영훈·강원도소방본부)