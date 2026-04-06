1. 협상 시한 하루 연기…호르무즈 해협 개방 압박



트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 공격 유예 시한을 한국 시간으로 모레(8일) 오전까지로 갑자기 하루 연장했습니다. 트럼프 대통령은 욕설을 섞어가면서 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 발전소와 다리를 모두 무너뜨리겠다고 위협했습니다.



2. "미국을 지옥으로 몰아넣어…중동 전체 불탈 것"



갈리바프 이란 의회 의장이 트럼프 대통령의 무모한 행보가 미국의 가정들을 살아있는 지옥으로 몰아넣고 있다고 비난했습니다. 트럼프 대통령이 네타냐후 총리의 명령을 따르겠다고 고집을 부려서 중동 전체가 불타게 될 거라고도 말했습니다.



3. 민주당, 광주 '2인' 압축…장동혁, 이진숙에 재보선 권유



민주당 광주특별시장 후보 자리를 놓고, 민형배, 김영록 후보가 결선을 치르게 됐습니다. 국민의힘 장동혁 대표는 이진숙 전 방송통신위원장에게 국회의원 재보선 출마를 권유하면서 대구시장 공천 파동 수습에 나섰습니다.



4. 대전서 차량 잇따라 충돌…곳곳 화재 발생



어젯밤 대전에서 차량들이 잇따라 부딪쳐 4명이 다쳤습니다. 어제 오후 서울 잠실 한강공원에서 불이 났지만 다친 사람은 없었습니다.