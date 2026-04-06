"미군 실종자, 교전 끝 구조"…트럼프가 직접 발표

<앵커>



이란에서 추락한 미군 F-15 전투기 탑승자가 실종 하루 만에 구조됐습니다. 이란에 인질로 붙잡혔다면 전쟁이 훨씬 더 길고 복잡한 양상으로 흘러갈 뻔했습니다.



워싱턴에서 김용태 특파원입니다.



<기자>



트럼프 대통령은 극적인 미군 구조 소식을 미국 시간 자정을 넘긴 시간에 SNS에 직접 발표했습니다.



[CNN 뉴스 속보 : 트럼프 대통령은 이란 상공에서 전투기가 격추된 후 실종된 두 번째 미국인 탑승자를 미군이 성공적으로 구조했다고 발표했습니다.]



격추당한 F-15E 스트라이크 이글 앞 좌석에 탑승한 조종사는 즉시 구조됐지만, 뒤에 탔던 표적 탐지와 미사일 운용을 맡는 무기체계 장교가 실종되면서 미국과 이란은 수색 경쟁을 벌여왔습니다.



미군은 수색 구조 작전에 수십 대 항공기와 수백 명의 특수부대원을 투입했습니다.



비상 탈출한 장교가 권총만 소지한 채 은신하자, 미 공격기들은 이란군이 접근하지 못하도록 폭격을 가했습니다.



구조 대원들이 장교에게 접근하는 과정에선 교전이 벌어졌습니다.



F-15 추락 이후 이틀간의 접전 끝에 미군은 이란의 저지를 뚫고 구조에 성공했으며, 이 과정에서 미군 사상자는 없었던 것으로 전해졌습니다.



이란 측 매체는 '5명이 순교했다'며 이란 군 사망 사실을 알렸습니다.



[세드릭 레이턴/CNN 군사 분석가 : (구조 작전은) 적대적 지역으로 진입할 때 3배 이상 어려움이 커집니다. 특히 이번에는 이란이 적극적으로 수색하는 상황이었습니다.]



백악관에서 구조 작전을 지켜본 트럼프는 장교가 다쳤지만 괜찮을 것이라면서 미국 역사상 가장 대담한 작전을 완수해 매우 기쁘다고 말했습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 박춘배)