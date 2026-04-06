트럼프, 공격 유예 시한 이틀 남아…이란전쟁 중대확전 기로에

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 제시한 인프라 공격 유예 시한 만료가 임박하면서 이란 전쟁이 개전 이래 최대 분수령을 맞고 있습니다.트럼프 대통령은 이란 발전소와 교량 등 핵심 인프라 시설을 현지시간 7일, 집중 공격하겠다면서 압박 수위를 최대치로 끌어올리면서도 6일까지 협상타결이 될 가능성이 크다며 낙관론을 제하기도 했습니다.트럼프 대통령은 공격 유예 시한도 미 동부시간 기준 7일 저녁으로 하루 연장했습니다.트럼프 대통령은 일요일인 5일 오전 소셜미디어 트루스소셜에 비속어를 섞은 원색적인 표현을 동원해 이란에 호르무즈 해협 개방을 압박했습니다.트럼프 대통령은 얼마 뒤 폭스뉴스 인터뷰에서는 이란과의 협상 타결 전망에 대해 "6일까지 타결이 이뤄질 것으로 본다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 언론 인터뷰를 통해 공격 유예 시한이 7일 저녁이라면서 "미 동부시간 기준 7일 오후 8시!"라고 올렸습니다.애초 자신이 6일까지로 공격 유예 시한을 제시했는데 이를 하루 연장한 것으로 보입니다.미국이 이란에 제시한 15개 항의 종전안 가운데 호르무즈 해협 개방과 관련한 어느 정도의 양보를 비롯해 일부만 합의가 이뤄져도 트럼프 대통령이 협상 타결로 규정할 가능성도 있습니다.현지시간 7일 저녁까지 이란과의 협상에서 내놓을 만한 성과가 도출되지 못할 경우 트럼프 대통령이 어떤 선택을 하느냐에 따라 이란 전쟁은 중대 확전의 기로에 놓이게 됩니다.이란이 미국의 동맹인 걸프국을 상대로 고강도 반격에 나설 가능성도 작지 않아 보입니다.이 경우 트럼프 대통령의 승리 선언과 무관하게 전쟁이 계속될 수 있습니다.이에 따라 트럼프 대통령이 6일 예고한 회견에서 어떤 말을 할지가 현재로서는 최대 관심사입니다.트럼프 대통령은 이란 전쟁 개시 이후 보통 중대한 발표를 뉴욕증시 개장 전이나 폐장 후에 했는데 이번 회견은 장중인 오후 1시에 잡혔습니다.트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 향후 2∼3주간 이란을 극도로 강력하게 타격하겠다고 했습니다.