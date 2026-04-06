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'성지' 된 교보문고?…"계속 말 걸어" 불편 호소

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작성 2026.04.06 08:08 수정 2026.04.06 13:36 조회수
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먼저, 요즘에는 서점에서 마음에 드는 이성에게 말 거는 사람들이 많다고요?

최근 소셜미디어에 이른바 서점 번호따기 성지라는 제목의 영상들이 잇따라 올라오고 있습니다.

말그대로 호감이 있는 낯선 이성에게 접근해 전화번호를 주거나 받는 걸 말하는데요.

한 영상 속 남성은 서점 곳곳을 돌며 여성들에게 연락처를 묻고 다니는 모습이 나오는데 조회수 100만 회를 넘기기도 했습니다.

다른 영상 속 여성은 누군가 번호를 물어볼 때까지 기다린다며 재테크 코너가 가장 좋다고 특정 책 코너와 시간대도 언급합니다.

온라인에선, 단순히 경험담을 넘어 이성에게 접근하는 방식이나 동선, 대화 요령까지 체계적으로 공유되고 있는데요.

서점에서 이성을 만나는 걸 뭐라 할 수는 없는 일이지만 일부 이용객들이 불편을 느끼는 것도 사실입니다. 

"조용히 책 읽으러 왔는데 시선이 부담스럽다", "거절해도 계속 말을 걸어 집중하기 어렵다"고 호소하는 겁니다. 

서점 측도 '독서 공간 에티켓' 안내문을 비치하고, 불편을 느끼는 이용객들을 위해 현장 대응을 강화하겠다고 밝혔습니다.

(화면출처 : 인스타그램, 교보문고)
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