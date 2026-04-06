[친절한 경제] 앞으로 줄줄이 오르나…'서비스 물가' 껑충

<앵커>



월요일 친절한 경제 한지연 기자 나와 있습니다. 한 기자, 요즘 유가 때문에 물가가 오르는 게 피부로 느껴지는 것 같아요. 이제 시작인 것 같죠?



<기자>



올해 1분기 서비스 물가 상승률이 상승 폭을 확대하면서 2.4%로 올라왔습니다.



지난해 3분기에는 서비스 물가 상승률이 1.9%까지 내려갔었는데요.



4분기에는 2.3%로 올라서더니 올해 1분기에 더 뛴 겁니다.



특히 외식 같은 개인 서비스 물가는 3.2%가 올라 5분기 연속 3%대를 이어가고 있습니다.



왜 특별히 서비스 물가를 살펴보느냐, 이유가 있습니다.



유가나 농산물 같은 상품 물가는 외부 상황에 따라 오르내릴 수 있지만, 외식이나 숙박 같은 서비스는 한 번 가격이 오르면 다시 내리기가 쉽지 않습니다.



그래서 서비스 물가가 움직인다는 건, 앞으로 이어질 물가 흐름이라고 볼 수 있습니다.



여기서 중요한 건 1분기는 아직 본격적인 상승 요인이 반영되기 전이라는 점입니다.



4월부터 유류할증료가 크게 올랐잖아요.



국내 항공사들은 유류할증료 기준 단계가 오른 데 따라 이번 달 발권하는 항공권 유류할증료를 최대 3배 이상 높여 받고 있습니다.



이렇게 되면 국제선은 항공요금이 최대 15% 올라서 전체 소비자물가에 0.03%포인트, 서비스 물가에는 0.06%포인트 영향을 줄 것으로 추정되고 있습니다.



이 영향은 물류비와 운송비 전반으로 번지면서, 외식과 숙박 같은 다른 서비스 가격으로 이어질 가능성이 큽니다.



<앵커>



요새는 기름값이 정말 여기저기 영향을 안 미치는 데가 없다는 게 실감이 됩니다.



<기자>



한 달 새 물가 전망이 급등을 했는데요.



여름에는 3%를 돌파할 가능성도 나오고 있습니다.



OECD가 올해 우리나라 물가 상승률 전망치를 2.7%로 0.9%포인트 끌어올린 걸 시작으로 해외 주요 투자은행들도 일제히 상향 조정에 나섰습니다.



해외 주요 투자은행 8곳이 제시한 올해 물가 상승률 전망치는 2%에서 2.4%로 한 달 사이 0.4%포인트 올라갔는데요.



일부 기관은 4월 물가를 2.6~2.8% 수준으로 보고, 5월부터 9월 사이에는 3%를 웃돌 수 있다고 전망했습니다.



배경은 유가와 환율인데요.



그동안은 석유 최고가격제, 유류세 추가 인하, 품목별 특별 관리처럼 정부의 총력 대응으로 물가를 억제하는 효과가 일부 있었지만, 중장기적인 인플레이션을 막기는 역부족일 수 있습니다.



우리는 석유 의존도가 높은 데다가, 지금 원 달러 환율이 1,500원을 넘어서 움직이고 있는 점도 물가를 자극하는 요인입니다.



특히, 국제유가 상승분의 물가 파급이 3개월에서 6개월에 걸쳐 나타나는 시차를 감안하면 "이제부터 시작"이라는 게 전문가들의 지적이고요.



또 호르무즈에 이어서 홍해 해협 통제 가능성까지 거론되면서, 국제유가와 물류비가 추가로 뛸 수 있다는 우려도 나오고 있습니다.



여기에 농산물도 변수입니다.



지금은 1분기 기준 농산물 물가가 2.1% 하락했지만, 파종 시기에 비료와 비닐 수급 불안이 겹치면서 여름부터 가격이 다시 오를 수 있다는 전망이 나옵니다.



<앵커>



물가를 잡으려면 한국은행이 조만간 기준금리를 올릴 수도 있다. 이런 전망도 나오고 있죠?



<기자>



10일 열릴 금통위에서는 일단은 기준금리가 동결될 거라는 전망이 강하고요.



하지만 하반기에는 기준금리가 1, 2회 정도 인상할 가능성이 있습니다.



일단 지금 금리를 내려서 돈을 풀 상황은 아니죠.



금리를 낮추면 물가와 환율을 더 자극하게 되고 여기에 정부가 추경을 통해서 시중에 돈을 푸는 상황이기 때문입니다.



그렇다고 선제적으로 물가 관리하겠다고 당장 금리를 올리기에는 너무 이르기도 하고, 추경으로 푸는 돈의 효과가 상당 부분 반감이 될 수 있습니다.



그래서 이번에는 7차례 연속 동결이 되면서 현재 기준금리인 2.5%를 유지할 가능성이 큽니다.



다만 앞으로는 다릅니다.



물가 상승이 이어지면 금리를 계속 묶어두기 어려워집니다.



특히 서비스 물가처럼 쉽게 꺾이지 않는 흐름이 지속되면, 이게 일시적인 충격이 아니라 지속적인 물가 상승으로 이어질 가능성이 커집니다.



실제로 전문가 6명 가운데 4명은 올해 안에 기준금리를 한두 차례 인상할 수 있다고 보고 있는데요.



특히 물가가 3% 수준을 넘어서거나 그 흐름이 이어질 경우에는 금리 인상 필요성이 더 커질 수 있다는 분석입니다.