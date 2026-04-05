여자 U20 축구, 요르단도 제압하며 조별리그 2연승

▲ 박윤정 감독(오른쪽)

박윤정 감독이 지휘하는 한국 20세 이하(U20) 여자 축구대표팀이 아시아축구연맹(AFC) U20 여자 아시안컵에서 파죽의 2연승을 달리며 8강 진출을 사실상 확정 지었습니다.한국 대표팀은 오늘(5일, 한국시간) 태국 논타부리 스타디움에서 펼쳐진 2026 AFC U20 여자 아시안컵 조별리그B조 2차전에서 요르단을 상대로 2대 1 승리를 거뒀습니다.지난 2일 우즈베키스탄을 2대 0으로 제압했던 한국은 이번 승리로 연승 가도를 달렸습니다.이어지는 북한과 우즈베키스탄의 경기에서 객관적 전력이 앞선 북한이 승리할 것이 유력함에 따라, 남북한이 나란히 2승을 기록할 전망입니다.이렇게 되면 한국과 북한은 오는 8일 예정된 맞대결 결과와 관계없이 최소 조 2위를 확보하게 되어 8강 토너먼트행 티켓을 거머쥐게 됩니다.이번 대회부터 U20 여자 아시안컵은 참가국 규모가 기존 8개 팀에서 12개 팀으로 확대 운영됩니다.4개 팀씩 3개 조로 편성되어 조별리그를 치른 뒤, 각 조 1·2위 6개 팀과 각 조 3위 중 성적이 좋은 상위 2개 팀 등 총 8개 팀이 8강에 오르는 방식입니다.특히 이번 대회는 오는 9월 폴란드에서 열리는 국제축구연맹(FIFA) U20 여자 월드컵의 아시아 지역 예선을 겸하고 있으며, 최종 상위 4개 팀에게 월드컵 본선 진출권이 주어집니다.한국은 과거 이 대회에서 두 차례(2004년, 2013년) 우승컵을 들어 올린 바 있으며, 직전 대회인 2024년 우즈베키스탄 대회에서는 최종 4위를 기록했습니다.이날 한국은 경기 초반부터 요르단을 거세게 압박했으나, 예상치 못한 부상 변수로 교체 카드를 일찍 소모했습니다.전반 19분 측면 공격수 조혜영이 헤더를 시도하다 상대 골키퍼의 팔꿈치에 머리를 부딪쳐 출혈이 발생했고, 결국 들것에 실려 나가는 안타까운 상황이 발생했습니다.자칫 어수선해질 수 있었던 분위기를 다잡은 한국은 전반 41분 선제 득점에 성공했습니다.우즈베키스탄전 선제골의 주인공이었던 진혜린이 김민서의 정교한 패스를 이어받아 골망을 갈랐습니다.기세를 올린 한국은 2분 뒤 '동명이인' 이하은 콤비의 합작품으로 격차를 벌렸습니다.최전방 공격수 이하은이 측면에서 올린 크로스를 문전으로 쇄도하던 측면 공격수 이하은이 오른발 슈팅으로 마무리하며 추가골을 뽑아냈습니다.전반을 2대 0으로 앞선 채 마친 한국은 후반 6분 요르단의 야스민 알주리카트에게 헤더 추격골을 내주며 위기를 맞았습니다.이후 한국은 점수 차를 벌리기 위해 추가 득점을 노렸으나 후반전에는 결정적인 기회를 만드는 데 어려움을 겪었습니다.후반 43분 서민정의 날카로운 오른발 슈팅이 골대를 강타한 뒤 골키퍼 몸에 맞고 나가는 불운 끝에 결국 1골 차 승리로 경기를 마무리지었습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)