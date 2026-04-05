이스라엘 국방 "조종사 구조는 미-이스라엘 공조 결실"

▲ 전황 평가 회의에 참석한 이스라엘 카츠 이스라엘 국방부 장관(가운데)

이스라엘 카츠 이스라엘 국방부 장관은 미군 조종사 구조가 미국과 이스라엘 군 당국의 긴밀한 협력의 결과라고 자평했습니다.카츠 장관은 현지시간 5일, 이스라엘군 수뇌부와 함께한 전황 평가회의 직후 "이번 작전은 가장 복잡한 순간에도 이스라엘과 미국이 얼마나 긴밀히 공조할 수 있는지를 보여주는 또 다른 증거"라고 말했습니다.그는 이란 상공에서 격추된 미국 전투기 조종사들을 구조하는 데 이스라엘이 어떤 역할을 했는지는 구체적으로 밝히지 않았습니다.다만 이스라엘 국방 관계자들에 따르면 이번 수색 및 구조 작전에서 이스라엘의 정보 자산이 결정적인 도움을 준 것으로 알려졌다고 일간 타임스오브이스라엘이 전했습니다.또 이스라엘 공군은 미군의 수색 작업이 진행되는 동안 작전 지역 인근에 계획되었던 공습을 일시적으로 연기하며 미군의 구조 활동을 간접 지원했다고 이 관계자들은 전했습니다.카츠 장관은 이란에 대한 강력한 경고 메시지도 보냈습니다.카즈 장관은 "이스라엘 민간인을 향한 미사일 공격이 계속된다면 이란은 뼈아픈 대가를 치를 것이며 국가 기반 시설은 완전히 붕괴할 것"이라고 경고했습니다.이어 "이란의 석유화학 산업은 지난 2년간 테러 조직인 이슬람 혁명수비대에 약 180억 달러의 수익을 안겨주었으며, 이 자금은 이란의 미사일 생산 산업에 직접적으로 투입됐다"며 이스라엘군의 이란 석유화학 단지 타격 배경을 설명했습니다.(사진=이스라엘 국방부 제공, 연합뉴스)