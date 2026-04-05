이 대통령, 식목일 맞아 청와대에 묘목 심어…어제 안동 찾아 성묘

▲ 이재명 대통령이 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 부활절 연합예배에서 축사하고 있다.

이재명 대통령이 식목일을 맞이해 청와대와 관저에 나무를 심었다고 밝혔습니다.이 대통령은 5일 페이스북에 이 같이 적으면서 "혹독한 겨울이 지나 새순이 돋고 꽃이 피는 봄의 순리처럼, 이 땅에도 다시 희망의 기운이 널리 퍼질 수 있도록 대통령으로서 최선을 다하겠다"고 썼습니다.심은 수종은 체리 나무와 복사(복숭아)나무입니다.이 대통령은 "전쟁과 가난으로 황폐했던 우리의 산과 들은 국민 여러분의 손길로 되살아났다"며 "대한민국은 언제나 시련을 넘어 희망을 일궈온 굳건한 저력을 지닌 나라"라고 덧붙였습니다.한편 이 대통령은 전날 고향인 경북 안동을 비공개로 방문해 성묘하고 시장에 들러 민생 현장을 둘러본 것으로 전해졌습니다.이 대통령의 부인 김혜경 여사와 반려견 '바비' 등이 함께했습니다.이 대통령의 방문 사실은 자신의 생가터에서 더불어민주당 이삼걸 안동시장 예비후보와 찍힌 사진이 SNS에 게재되며 알려졌습니다.이와 관련해 강유정 청와대 수석대변인은 "대통령의 주말 개인 일정"이라며 "성묘 중 우연히 마주쳐 사진 촬영 요청에 응했을 뿐"이라고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)